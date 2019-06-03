В Сыктывкаре прошел третий «Зелёный марафон» Сбербанка

1 июня, в День защиты детей, на Стефановской площадки в столице Коми прошел третий «Зелёный марафон» Сбербанка, в котором приняли участие более полутора тысяч человек.

В 2019 году главными участниками марафона стали дети, для которых организовали специальные забеги на 420 метров. На площади также работали более 17 площадок от партнеров марафона, где можно было принять участие в различных творческих и спортивных мастер-классах, поиграть в баскетбол, попрыгать на батутах, измеритьсостав тела на «умных весах» и получить рекомендации по занятиям спортом.

На Стефановской площади участники забега могли принять участие в различных творческих и спортивных мастер-классах.

Для гостей марафона организаторы подготовили увлекательный квест, выполняя задания которого, можно было получить памятные подарки от партнеров мероприятия. Особое внимание горожан с детьми привлекла поляна с собаками семейного клуба «Дружок», специально обученных для канис-терапии.

На забег от Сбербанк вышли 1,5 тысяч горожан

Во время «Зеленого марафона» в Сыктывкаре была реализована социальная акция, в рамках которой собирали книги для создания библиотеки в Детской республиканкой больнице. По предварительным подсчетам организаторов, 1 июня было собрано более 120 книг.

- «Зеленый марафон» Сбербанка в 2019 году посвятили детям. Впервые за историю его проведения в Сыктывкаре были организованы отдельные детские забеги, в которых приняли участие спортсмены от 7 до 13 лет, - рассказал Управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк Андрей Пушкарев. - Наш марафон – это настоящий спортивно-семейный праздник для всех сыктывкарцев и гостей столицы. Хочу выразить признательность партнерам, принимавшим участие в организации и согласовании этого мероприятия, а также участникам забега, которые помогли сделать его по-настоящему незабываемым и зрелищным.

«Зеленый марафон» прошел в 68 городах России и ближнего зарубежья и в общей сложности длился около 10 часов. Первый «Зеленый марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».