В субботу, 1 июня, в Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– В ближайший час с сохранением до 22 часов в южных районах и городе Сыктывкар ожидаются грозы, местами ливни, возможно с градом, – говорится в сообщении.

В МЧС также сообщили о юго-западном и западном ветрах с порывами до 20 м/с. В ведомстве предупредили о возможных нарушениях электроснабжения, а также о риске ДТП и пожаров. Кроме того, возможно падение деревьев, обрушение ветхих и слабо укрепленных конструкций, а также повреждение кровли зданий и жилых домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми выпал град размером с куриное яйцо

Жители республики выкладывают в соцсети фото аномального природного явления (подробности)