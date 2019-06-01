2019-06-01T12:47:21+03:00
Общество

В Коми объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра могут достигать 20 м/с
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В Сыктывкаре и на юге республики ожидаются грозы с градомВ Сыктывкаре и на юге республики ожидаются грозы с градомФото: Правительство Хабаровского края
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В субботу, 1 июня, в Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– В ближайший час с сохранением до 22 часов в южных районах и городе Сыктывкар ожидаются грозы, местами ливни, возможно с градом, – говорится в сообщении.

В МЧС также сообщили о юго-западном и западном ветрах с порывами до 20 м/с. В ведомстве предупредили о возможных нарушениях электроснабжения, а также о риске ДТП и пожаров. Кроме того, возможно падение деревьев, обрушение ветхих и слабо укрепленных конструкций, а также повреждение кровли зданий и жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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