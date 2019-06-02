В Усинске нашли тело пропавшей Эльвиры Шах

В Усинске обнаружили тело пропавшей в прошлом году Эльвиры Шах. Об этом сообщает «Усинск.Онлайн» со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось ранее, Эльвира Шах ушла из дома в Усинске вечером 16 ноября в церковь и больше ее никто не видел. По факту ее исчезновения было заведено уголовное дело.

В начале весны в районе леса, которого горожане привыкли называть «Татарским», были обнаружены останки человека. По косвенным признакам стало ясно, что это пропавшая Эльвира Шах. Останки были отправлены на экспертизу ДНК. На этой неделе стало известно, что найденные останки принадлежат пропавшей в прошлом ноябре девушке. Причины ее смерти пока неизвестны.