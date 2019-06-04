Сергей Гапликов готов включиться в работу Петербургского международного экономического форума

Глава Коми Сергей Гапликов возглавит делегацию республики на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня в северной столице России.

Руководитель республики примет участие на панельных сессиях и дискуссиях, проведет встречи с деловыми партнерами и подпишет ряд соглашений. Окончательная программа работы делегации от Коми еще не утверждена. Точно известно, что Сергей Гапликов заявлен в качестве участника пленарного заседания форума, где по традиции выступит президент России Владимир Путин.

Напомним, в прошлом году в состав делегации от Коми вошли Сергей Гапликов, представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ Константин Сапрыкин и министр экономики РК Марина Анисимова. Важным итогом ПМЭФ -2018 для Коми стало подписание протокола соглашения с правительством Санкт-Петербурга о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве в части взаимодействия по вопросам развития в Арктике.

Справка «КП в Коми»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Основная аудитория форума - руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, руководители регионов. Традиционно форум собирает свыше 15 тысяч участников из более чем 140 государств.

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