В Сыктывкаре заведующие детских садов зарабатываю больше, чем директора школ

В Сыктывкаре директора школ и детских садов сдали свои декларации о доходах за 2018 год. "КП-Коми" посчитала, кто из них стал рекордсменом по зарплате в своих отраслях.

Среди работников средней ступени образования самый высокий доход у директора школы №26 Надежды Кальниченко. Она задекларировала 5 миллионов 972 тысяч рублей ( в том числе доход от продажи квартиры 4 млн 170 тысяч). Таким образом, ее «чистый» доход составил 1 миллион 802 тысячи рублей. Также в собственности директора квартира.

Директор Лицея народной дипломатии Ирина Пустовалова заработала за год 1 миллион 755 тысяч рублей. Также в ее собственности квартира и автомобиль Nissan Terrano.

Директор «Центра развития образования» Ирина Гузь задекларировала 1 миллион 610 тысяч рублей, земельный участок, жилой дом, квартиру и комнату. Ее супруг заработал 96 тысяч рублей. В его собственности два ВАЗа - 2110.

Директор СОШ №16 Татьяна Поповцева задекларировала 1 миллион 580 тысяч рублей. В ее собственности находится квартира. Ее супруг заработал 192 тысячи рублей. Также он задекларировал земельный участок, дом, автомобиль Nissan- X trail и прицеп для легкового автомобиля.

Директор «Женской гимназии» Валентина Кулимова задекларировала 2 миллионв 125 тысяч рублей (в т.ч. доход от продажи автомобиля 550 тысяч). Таким образом, директор за год заработала 1 миллион 575 тысяч рублей. Также в ее собственности земельный участок, квартира, жилое строение без права регистрации проживания, гараж, автомобиль Volkswagen Passat. Ее супруг заработал 730 тысяч рублей. В его собственности квартира и гараж.

Среди работников дошкольных учреждений больше всего заработала директор Прогимназии №81 Татьяна Чернавина. Она задекларировала 3 миллиона 785 тысяч рублей. Также в ее собственности земельный участок, дача и автомобиль KIA G4FC. Ее супруг заработал 1 миллион 330 тысяч рублей. В его собственности индивидуальная квартира.

Директор детского сада №72 Елена Бурега задекларировала доход в 3 миллиона рублей. В ее собственности также находится квартира.

Директор детского сада №53 Светлана Косарева заработала за год 2 миллиона рублей. В ее собственности две квартиры и нежилое помещение, автомобили ВАЗ, Peugeot 4008. Ее супруг задекларировал 160 тысяч рублей.

Заведующая МБДОУ № 27 Валентина Королева задекларировала 1 миллион 719 тысяч рублей, квартиру. Ее муж – 497 тысяч рублей, квартиру и два автомобиля: Fоrd Fusion, УАЗ.

Директор детского сада №100 Марина Салькова за год заработала 1 миллион 594 тысячи рублей. В ее собственности находятся квартира и гараж. Ее муж задекларировал доход в 2 миллиона рублей, два земельных участка, жилой дом, автомобиль Opel Astra.

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