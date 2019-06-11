Блогер Евсей Ковалев вновь посетил Воркуту: «Уберите из таких мест хотя бы детей»

Экс-ведущий популярного шоу «Орел и решка», а теперь трэвел-блогер Евсей вновь посетил родную Воркуту. Напомним, он уже приезжал сюда зимой, чтобы снять ролик о жизни оленеводов. Новая поездка в заполярный город вдохновила Евсея на пост в Instagram, который рисует печальную действительность города.

"Это мой дом. Какие-то выщербленные очертания ещё об этом напоминают, клочья штукатурки на «Юности» (если кушать не дома, то здесь - лучший клюквенный морс и самые вкусные котлетки с поджаркой), моя школа - заброшенная голубая двухэтажка, перекошенные тротуары, чёрный снег и много, слишком много неба над головой. Это место не должно было появиться и уж точно, ни при каких обстоятельствах не должно было просуществовать так долго. Глупостью одних людей и завистью других - один из самых крупных лагерей ГУЛАГа вырос вокруг месторождения каменного угля на реке Воркута. Здесь нация титанов, которую можно было кидать на амбразуры, прикрываясь плакатами и лозунгами, истощенные поэты и архитекторы с киркой в руках пробивали в земле будущее человечества во славу ненависти к человеку.

Только ради великих целей можно накрывать датчики метана мокрыми полотенцами. Только из заботы о будущем наших детей можно селить этих самых детей под трубами теплоцентралей. Только теперь я вижу, очень хорошо вижу наследие союза - мы действительно великая страна! Нас можно заливать отходами, кормить просроченным пайком и ставить сверхурочные за грамоту, а если ваши глаза сияют при этом достаточно чисто - на грудь гордо ляжет медаль.

Я так сильно люблю этот город, что каждый закрытый лоток городского рынка, каждое разбитое стекло по пути с вокзала, каждое звание вроде «самый быстро вымирающий город России», вызывает необъяснимые порывы желания вернуться сюда, по кирпичикам складывать стены и сажать деревья в вечной мерзлоте, но при всей этой любви, с каждым приездом сюда я вижу, что великий союз продолжается до сих пор. Когда-нибудь в этом мире разучатся конвертировать человеческое здоровье в валюту, а пока - уберите из таких мест хотя бы детей".

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