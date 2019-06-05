2019-06-05T10:19:12+03:00
Общество

Грантовый конкурс ЛУКОЙЛа собрал в этом году рекордное число заявок

Победителей в номинациях «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт» определят среди более чем 200 участников
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Два года назад в конкурсе грантов приняли участие 155 проектов, в этом году - более 200.Два года назад в конкурсе грантов приняли участие 155 проектов, в этом году - более 200.
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Победителей в традиционных номинациях «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт» определят среди более чем 200 участников XV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. На днях завершился прием заявок.

По словам организаторов, как и в прошлые годы, самое большое число проектов поступило в номинации «Духовность и культура», немногим меньше – в «Спорте». Из муниципалитетов Коми по числу заявок отличились Печора, Сосногорск, Усинск и Сыктывкар. Стабильно высокий интерес к Конкурсу проявляют жители Усть-Цилемского и Ижемского районов.

С каждым годом число заявок растет: два года назад участие в нем приняли 155 проектов, юбилейный Конкурс собрал уже более 200.

Общественные организации, учреждения культуры, спорта и образования, администрации муниципалитетов в двух регионах активно обращаются за поддержкой своих инициатив к нефтяникам.

По итогам прошлогоднего конкурса грантами отмечены 69 проектов. Часть из них уже реализована, оставшиеся воплотятся в жизнь до конца этого года. Так, юные подопечные Сосногорского отделения Всероссийского Общества инвалидов всерьез увлеклись анимацией. С помощью закупленного оборудования ребята самостоятельно создали два мультфильма, рассказывающих о далеком космосе и забавных героях из «Фантазии лоскутного мира».

Юные подопечные Сосногорского отделения Всероссийского Общества инвалидов увлеклись анимацией, а покупка оборудования на деньги гранта помогла им воплотить свои задумки

Юные подопечные Сосногорского отделения Всероссийского Общества инвалидов увлеклись анимацией, а покупка оборудования на деньги гранта помогла им воплотить свои задумки

Для авторов, представляющих Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, участие в конкурсе нефтяников стало отправной точкой для новых побед. Проект «Зеленая полоса» по созданию эко-маршрутов в ботаническом саду вуза занял первое место в VI Международном конкурсе научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи», обойдя более 300 конкурентов из России, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Проект «Зеленая полоса» по созданию эко-маршрутов в ботаническом саду СГУ занял первое место в VI Международном конкурсе научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи».

Проект «Зеленая полоса» по созданию эко-маршрутов в ботаническом саду СГУ занял первое место в VI Международном конкурсе научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи».

Победителей конкурса этого года наградят осенью.

В Республике Коми и Ненецком округе конкурс ЛУКОЙЛа проводится с 2005 года силами ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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