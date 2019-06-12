«Я весь состою из травм»: участник из Омска вновь выиграл кубок Коми по силовому экстриму
Традиционной фишкой празднования Дня города и Дня России в Сыктывкаре стало шоу богатырей. На Стефановской площади собрались десять атлетов из Сыктывкара, Ухты, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и Омска, чтобы выяснить, кто из них достоин увести домой кубок Коми по силовому экстриму.
Соревнования проходят в Сыктывкаре уже в девятый раз, но каждый год программа шоу немного меняется. Сегодня спортсменам предстояло тягать 130-килограммовое бревно, 200-килограммовую машину, пробежать необычную эстафету, сдвинуть с места КамАЗ и поднять шары, каждый из которых весит не меньше 100 килограммов.
Соревнования начались ровно в 13:00. Участников и зрителей поприветствовал мэр города Валерий Козлов, который феерично появился на Стефановской площади верхом на квадроцикле. Каждый из силачей также сделал круг почета по месту будущих спортивных баталий.
12.06.2019. Мэр Сыктывкара заезжает на Стефановскую площадь на квадроцикле.Ольга СОЛОВЕЙ
Разогреваться атлеты начали с поднимания железного бревна.
Первое упражнение - поднять 130-килограммовое бревноФото: Ольга СОЛОВЕЙ
За 90 секунд нужно было, как можно больше раз поднять снаряд. За чистотой выполнения следила судейская бригада, которая фиксировала все падения и взлеты участников.
Все эмоции - на лицах атлетовФото: Ольга СОЛОВЕЙ
После выполнения упражнений богатыри обычно победоносно поднимали одну руку вверх или скромно говорили публике «Спасибо», но только не омич Юрий Колмаков, который в прошлом году увез из Сыктывкара кубок победителя. Он всячески пытался расшевелить замерзших зрителей. Возможно, именно благодаря этой открытости большинство сыктывкарцев поддерживали именно его.
12.06.2019. Шоу "Силовой экстрим".Ольга СОЛОВЕЙ
». На Стефановской площади собрались десять богатырей из Сыктывкара, Ухты, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и ОмскаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Вторым упражнением стала тяга 200-килограммового автомобиля, в который для зрелищности посадили хрупкую девушку. Кстати, для фаворита сегодняшней гонки Юрия Колмакова – это самое сложное упражнение.
- Да, не очень я люблю поднимать машину, не мое, - признался омич. – А вообще занимаюсь силовым экстримом, потому что жить скучно, а в таком виде спорта не до скуки! Конечно, бывают травмы. Можно даже сказать, что я из них состою. Сколько у меня порвано бицепсов! Но я веду здоровый образ жизни, а травмы – это побочное.
Все спортсмены поднимали автомобиль одинаково, но Артем Тарасов из Санкт-Петербурга удивил публику, сняв кроссовки и оставшись в одних носках.
12.06.2019. Тяга 200-килограммовой машины.Ольга СОЛОВЕЙ
- Это все для опоры. Как говорится, дайте мне точку опоры, и я переверну мир, - шутил гость из северной столицы.
Все спортсмен поднимали автомобиль одинаково, но Артем Тарасов из Санкт-Петербурга удивил публику, сняв кроссовки и оставшись в одних носках.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
Третьим этапом «Силового экстрима» стала «Фермерская эстафета» – участники носили два груза по 140 килограммов и переворачивали тракторную покрышку весом около 400 килограммов. Ухтинец Дмитрий Лодыгин без труда преодолел первый этап, а вот поднять покрышку не смог. Всё это время за него болела жена Марина, которая приехала поддержать мужа.
- Вообще он занимается пауэрлифтингом, а поучаствовать в соревнованиях по силовому экстриму решил впервые. Боюсь за него! - призналась девушка. – Давным-давно у него были травмы. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу обходится без них.
12.06.2019. Фермерская эстафета.Ольга СОЛОВЕЙ
Ухтинца Дмитрия Лодыгина приехала поддержать жена МаринаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Самым зрелищным моментом дня стала тяга 10-тонного КамАЗа. В начале каждой попытки казалось, что ни у кого из спортсменов не получится сдвинуть автомобиль. Но в итоге все десять богатырей дотащили КамАз до финишной черты. В том числе и единственный сыктывкарец на этих соревнованиях Александр Потапов.
Фермерская эстафетаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
- Я действующий мастер спорта по пауэрлифтингу, а силовой экстрим – это больше хобби, развлечение. Мой максимальный вес – 330 килограммов, бегал тогда с коромыслом. Надеюсь, остаться сегодня в середняке, - скромно оценил свои силы спортсмен.
Каждый груз - по 140 килограммовФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Из-за плохой погоды к концу соревнований зрители стали расходиться. Но самые стойкие вновь увидели триумф Юрия Колмакова из Омска, который увез кубок победителя в Сибирь.
Самый зрелищный момент- тяга КамАЗаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Машинка весит под 10 тоннФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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