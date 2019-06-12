«Я весь состою из травм»: участник из Омска вновь выиграл кубок Коми по силовому экстриму

Традиционной фишкой празднования Дня города и Дня России в Сыктывкаре стало шоу богатырей. На Стефановской площади собрались десять атлетов из Сыктывкара, Ухты, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и Омска, чтобы выяснить, кто из них достоин увести домой кубок Коми по силовому экстриму.

Соревнования проходят в Сыктывкаре уже в девятый раз, но каждый год программа шоу немного меняется. Сегодня спортсменам предстояло тягать 130-килограммовое бревно, 200-килограммовую машину, пробежать необычную эстафету, сдвинуть с места КамАЗ и поднять шары, каждый из которых весит не меньше 100 килограммов.

Соревнования начались ровно в 13:00. Участников и зрителей поприветствовал мэр города Валерий Козлов, который феерично появился на Стефановской площади верхом на квадроцикле. Каждый из силачей также сделал круг почета по месту будущих спортивных баталий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/714381" frameborder="0"></iframe> 12.06.2019. Мэр Сыктывкара заезжает на Стефановскую площадь на квадроцикле.Ольга СОЛОВЕЙ

Разогреваться атлеты начали с поднимания железного бревна.

Первое упражнение - поднять 130-килограммовое бревноФото: Ольга СОЛОВЕЙ

За 90 секунд нужно было, как можно больше раз поднять снаряд. За чистотой выполнения следила судейская бригада, которая фиксировала все падения и взлеты участников.

Все эмоции - на лицах атлетовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

После выполнения упражнений богатыри обычно победоносно поднимали одну руку вверх или скромно говорили публике «Спасибо», но только не омич Юрий Колмаков, который в прошлом году увез из Сыктывкара кубок победителя. Он всячески пытался расшевелить замерзших зрителей. Возможно, именно благодаря этой открытости большинство сыктывкарцев поддерживали именно его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/714383" frameborder="0"></iframe> 12.06.2019. Шоу "Силовой экстрим".Ольга СОЛОВЕЙ

». На Стефановской площади собрались десять богатырей из Сыктывкара, Ухты, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и ОмскаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Вторым упражнением стала тяга 200-килограммового автомобиля, в который для зрелищности посадили хрупкую девушку. Кстати, для фаворита сегодняшней гонки Юрия Колмакова – это самое сложное упражнение.

- Да, не очень я люблю поднимать машину, не мое, - признался омич. – А вообще занимаюсь силовым экстримом, потому что жить скучно, а в таком виде спорта не до скуки! Конечно, бывают травмы. Можно даже сказать, что я из них состою. Сколько у меня порвано бицепсов! Но я веду здоровый образ жизни, а травмы – это побочное.

Все спортсмены поднимали автомобиль одинаково, но Артем Тарасов из Санкт-Петербурга удивил публику, сняв кроссовки и оставшись в одних носках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/714384" frameborder="0"></iframe> 12.06.2019. Тяга 200-килограммовой машины.Ольга СОЛОВЕЙ

- Это все для опоры. Как говорится, дайте мне точку опоры, и я переверну мир, - шутил гость из северной столицы.

Все спортсмен поднимали автомобиль одинаково, но Артем Тарасов из Санкт-Петербурга удивил публику, сняв кроссовки и оставшись в одних носках.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Третьим этапом «Силового экстрима» стала «Фермерская эстафета» – участники носили два груза по 140 килограммов и переворачивали тракторную покрышку весом около 400 килограммов. Ухтинец Дмитрий Лодыгин без труда преодолел первый этап, а вот поднять покрышку не смог. Всё это время за него болела жена Марина, которая приехала поддержать мужа.

- Вообще он занимается пауэрлифтингом, а поучаствовать в соревнованиях по силовому экстриму решил впервые. Боюсь за него! - призналась девушка. – Давным-давно у него были травмы. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу обходится без них.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/714385" frameborder="0"></iframe> 12.06.2019. Фермерская эстафета.Ольга СОЛОВЕЙ

Ухтинца Дмитрия Лодыгина приехала поддержать жена МаринаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Самым зрелищным моментом дня стала тяга 10-тонного КамАЗа. В начале каждой попытки казалось, что ни у кого из спортсменов не получится сдвинуть автомобиль. Но в итоге все десять богатырей дотащили КамАз до финишной черты. В том числе и единственный сыктывкарец на этих соревнованиях Александр Потапов.

Фермерская эстафетаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Я действующий мастер спорта по пауэрлифтингу, а силовой экстрим – это больше хобби, развлечение. Мой максимальный вес – 330 килограммов, бегал тогда с коромыслом. Надеюсь, остаться сегодня в середняке, - скромно оценил свои силы спортсмен.

Каждый груз - по 140 килограммовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Из-за плохой погоды к концу соревнований зрители стали расходиться. Но самые стойкие вновь увидели триумф Юрия Колмакова из Омска, который увез кубок победителя в Сибирь.

Самый зрелищный момент- тяга КамАЗаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Машинка весит под 10 тоннФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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