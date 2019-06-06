В Коми самую высокую зарплату в июня предлагают командиру вертолета

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 992 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Республике Коми с 1 по 31 мая 2019 года, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе.

В мае текущего года, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, рынок вакансий в Республике Коми сократился на 17%. В 2018 году по отношению к 2017 году прирост предложений о работе составил 98%. Соискатели продолжают активно выходить на открытый рынок труда: год к году число резюме от специалистов из разных профобластей возросло на 11%. Традиционно больший интерес к трудоустройству проявляют кандидаты из сферы продаж (15% от общего количества резюме, открытых или обновленных в Коми за последний месяц), начинающие специалисты и студенты (13%), соискатели из профобластей производства (8%), бухгалтерии, добычи сырья, транспорта и логистики (по 6% на каждую сферу).

Показатель, по которому можно судить об уровне конкуренции на рынке труда в регионе, – hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) – достиг 9,2 п. в мае. В целом, на одно вакантное место в Коми претендуют 9 соискателей, что говорит о повышенном уровне конкуренции в пользу работодателей. В прошлом году hh.индекс в мае равнялся 6,9 п.

Что касается наиболее высококонкурентных сфер, где соискатели вынуждены бороться за рабочие места, самая непростая ситуация сложилась в профобластях «Юристы» (17,2 п. - резюме на одну вакансию), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (16,7 п.), «Начало карьеры, студенты» (13,5 п.), «Добыча сырья» (9,8 п.), «Высший менеджмент» (8,4 п.). Растущий дефицит кадров характерен для сфер «Консультирование» (0,5 п.), «Домашний персонал» (0,5 п.), «Страхование» (0,7 п.), и «Медицина, фармацевтика» (0,9 п.).

Большая часть вакансий в Республике Коми ориентирована на представителей сфер «Продажи» (34% от всех вакансий, открытых в мае на hh.ru), «Рабочий персонал» (12%), «Банки, инвестиции» и «Медицина, фармацевтика» (по 10% на каждую). Пользуются спросом у компаний также начинающие специалисты и студенты, кандидаты из сфер «Производство», «Строительство, недвижимость» (по 9%) и «Транспорт, логистика» (8%).

По аналитике «Карты вакансий», средняя предлагаемая зарплата в мае в Коми оказалась равна 35 000 рублям. Самую высокую зарплату в начале июня предлагают командиру воздушного судна Ми-8 – от 175 000 рублей.

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Республике Коми в июне

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