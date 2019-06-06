Размер долга администрации Сыктывкара за прошлый год составил 850 млн рублей

На заседании постоянных комиссий Совета города начальник Департамента финансов Елена Волкомурова рассказала об особенностях расходов и доходов бюджета администрации в прошлом году. Доход в 2018 году составил 7 млрд 677,5 млн рублей, а расход 7 млрд 699,7 млн рублей. Дефицит бюджета - 22,2 миллиона рублей. Это в 11 раз меньше запланированного показателя.

Как администрация заработала в прошлом году?

Большую часть бюджета составили поступления по налоговым и неналоговым доходам - около 40, 2 %.году. Общий объем налоговых поступлений составил 2 млрд 573 млн рублей. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 9%.

Основные источники дохода - налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на вмененный доход. Годовой план по собственным доходам выполнен на 100 %. Общий объем неналоговых поступлений составил около 511 млн рублей.

Большое поступление доходов от использования муниципального имущества и поступления от штрафов. В общем, активная работа по мобилизации возможных ресурсов принесла результат в виде увеличения поступлений в бюджет. Безвозмездные поступления — субсидии, субвенции - составили порядка 60% (около 4 млрд 590 млн рублей).

На что уходили средства городского бюджета?

Основная статья расходов - на финансирование социально-культурной сферы, образование культуру, СМИ. В 2018 году 73, 2 % бюджета направлено на эти сферы, то есть более 5 млрд рублей.

Особое внимание мэрия в 2018 году уделила повышению зарплат работников социально-культурной сферы в соответствии с майскими указами президента. Серьезная проблема бюджета — расходы, которые трудно поддаются прогнозированию. Это, например, исполнение судебных актов, на эти цели направлено около 411 млн рублей. Также в прошлом году поступило 250 исполнительных листов, на их погашение направлено 123, 6 млн рублей.

Елена Волкомурова отметила, что в прошлом администрации привлекала меньше коммерческих кредитов, поэтому удалось обеспечить экономию бюджетных средств на обслуживание муниципального долга 84 млн рублей.

Что делать с долгом?

Размер муниципального долга на 1 января составил 850 млн рублей. Депутат Илья Богданов отметил, что в 2013 году у мэрии не было долга, но к 2017 году он составил уже 833 млн рублей. Народный избранник спросил, как мэрия будет бороться с ним.

- В предыдущем году мы достаточно резко просели по доходам, поэтому были вынуждены привлекать кредитные ресурсы, чтобы обеспечить обязательства по расходной части бюджета. Удалось договорится с республикой о реструктурировании кредита до 2021 года. Сейчас мы добиваемся того, чтобы у нас произошло замещение кредитов, потому что своими силами мы с этой проблемой не справимся, - подытожила Елена Волкомурова.

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