МегаФон соединит океаническим оптоволокном Европу и Азию

МегаФон и Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана и станет уникальным маршрутом Европа-Азия с наилучшими показателями скорости передачи сигнала.

На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных. При этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентом в ближайшие 5 лет превысит 200%. Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT и цифровизации индустриального интернета. В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Все более высокие требования предъявляются к качественным характеристикам транспортных маршрутов, главными из которых является показатель задержки в передаче сигнала и надежность маршрута. Представленный проект первого трансарктического оптоволоконного кабеля от Хельсинки вдоль арктического побережья России до Токио будет иметь протяженность 10 тыс. км и обеспечит оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети. Это заложено как в архитектуре маршрута – новый кабель будет идти по наиболее прямому пути из Европы в Азию, так и в применении самых передовых технологических решений в строительстве.

Международными партнерами проекта, возглавляемого Cinia Oy, являются японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy уже имеет опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов, ранее проложив подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией. МегаФон, в свою очередь, также имеет опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств – общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс.км.

- Прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктического региона. Новая линия связи – это пример высокотехнологического решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85% мирового населения, – подчеркнул Ари-Юсси Кнаапила, генеральный директор Cinia.

Геворк Вермишян, ген. директор МегаФона: "Мы рады присоединиться к проекту, который не только свяжет континенты через Арктику, но и обеспечит интересы потребителей Арктики и Дальнего Востока".

- МегаФон рад присоединиться к крупнейшему международному инфраструктурному проекту, который позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы МегаФона как лидера цифровых возможностей – в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока, - заявил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Наша справка

Cinia (Финляндия) предлагает надежные высокодоступные сети передачи данных и программное обеспечение. Созданная Cinia оптоволоконная сеть общей протяженностью около 15 тыс. км, в состав которой входит подводный кабель C-Lion1, обеспечивает самую высокую скорость передачи данных в страны Центральной и Восточной Европы и Азии.