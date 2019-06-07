Встречи с художниками и гастроли Череповецкого театра: афиша на выходные в Сыктывкаре

Этот уик-энд, с 7 по 9 июня, в Сыктывкаре пройдет под знаком искусства. Особенно он порадует ценителей живописи. Для них — и выставка с репродукциями картин Ван Гога, и встреча с художником-этнофутуристом Юрием Лисовским, и разговоры об этнодизайне с норвежским художником Скоттом Тое. Театралам встряхнет настроение криминальная комедия от Череповецкого камерного театра, а любителям ритмично подвигаться — вечеринка на свежем воздухе. Полный рецепт хороших выходных — в нашем дайджесте.

"Танцы на Театральной" собирают сыктывкарцев на площади уже пять лет

ЧТО: Пятый год «Танцы на Театральной» собирают сыктывкарцев на вечеринки под открытым небом. На этом open air`е можно не только по-своему станцевать сальсу, кизомбу или бачату, но и выучить новые движения на мастер-классах. Вход бесплатный, приятное общение и воздушное настроение гарантировано.

ГДЕ: Театральная площадь.

КОГДА: 9 июня с 18 до 20 часов.

ЧТО: Нацмузей Коми подарит своим посетителям встречу с художником-этнофутуристом Юрием Лисовским. Он расскажет гостям о любимых образах, о мифах и преданиях, легших в основу картин. Вход на встречу свободный.

ГДЕ: Национальный музей Республики Коми (Коммунистическая улица, 6).

КОГДА: 8 июня в 14 часов.

Источник фото: https://vk.com/kamerny_cherepovets

ЧТО: Фестиваль «Межсезонье 19-20» в этот уик-энд познакомит сыктывкарцев с артистами Череповецкого камерного театра. В субботу они представят историю в духе Агаты Кристи криминальную комедию Робера Тома «Мужчина при хорошей женщине». Нравятся спектакли с юмором и клубком загадок? Если да, то смело отправляйтесь в театр.

ГДЕ: Драмтеатр имени Савина (Первомайская улица, 56).

КОГДА: 7 июня в 18 часов 30 минут.

ЧТО: Сегодня «Револьт-центр» второй раз соберет горожан, чтобы поговорить об искусстве. Тема мероприятия — этнодизайн, эксперты — художник из Норвегии Скотт Тое и представители Академии наук. Вход — свободный.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 7 июня в 18 часов.

ЧТО: Недавно в «Югоре» открылась выставка «Ван Гог. Симфония цвета». В экспозицию вошло более 70 репродукций работ известного художника. Несмотря на то, что выставку составили не оригинальные картины, а репродукции, детальность не потеряна: копии — графически точные воспроизведения подлинников, созданные с помощью современных технологий.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

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