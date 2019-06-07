2019-06-07T16:29:36+03:00
Общество

В сыктывкарском храме продолжают мироточить иконы

Чудеса начали происходить еще в мае
Евгений Никитин
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В соборе чудеса происходят уже месяцВ соборе чудеса происходят уже месяцФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В этом году на Пасху в Свято-Стефановском кафедральном соборе замироточила икона Стефана Первомученика. С того времени в храме продолжают происходить чудеса. 23 мая замироточила икона мученика Евгения, который был убит в Чечне 23 года назад.

Сегодня, 7 июня, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сообщил, что на двух иконах снова можно увидеть миро.

- Мироточит икона мученика Николая, царя страстотерпца, - рассказал священнослужитель. - Это говорит о том, что мы должны молиться Николаю и всей его семье. Каждый день принимать святую воду, причащаться. Мироточит и икона Христа Спасителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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