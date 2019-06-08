В Сыктывкаре экс-солист «Лесоповала» выступил перед сотрудниками ФСИН

В пятницу, 7 июня, в Сыктывкаре бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк выступил в Сыктывкаре для сотрудников УФСИН, ветеранов уголовно-исполнительной системы, а также членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Свой концерт заслуженный артист посвятил 140-летию уголовно-исполнительной системы и выступил совершенно бесплатно. Куприк исполнил как новые, так и старые композиции. Под бурные овации зала прозвучали такие песни как «Я куплю тебе дом», «Улица», «Что есть счастье?», «Ну что тебе сказать?», «Ветка мимозы», «Жена – жемчужина моя», «Посидим, пацаны», «Так, так, так!», «Война не мамка» и другие.

Самые активные зрители получили памятный подарок в виде дискас песнями Куприка. Сотрудник группы кадров Управления по конвоированию Янина Марцуль, вручая артисту букет цветов и не подозревала, что в ответ получит подарок – медленный танец со знаменитостью.

Куприк поблагодарил всех и пожелал мирного неба над головой, счастья, крепкого здоровья и всех благ. Объявление Сергея о возможности сфотографироваться с ним и получить автограф привело в искренний восторг зрителей. Каждый хотел оставить себе не только невероятные эмоции от праздничного концерта, но и памятный автограф. Благодарные зрители ещё долго не отпускали певца.

Куприк начал свою сольную карьеру в 2008 году, оставив легендарную группу, когда не стало главного идеолога коллектива Михаила Танича. С тех пор исполнитель русского шансона выпустил четыре сольных альбома «Лебедь белый», «Россия – Родина моя», «Какая ты красивая», «Что есть счастье?».