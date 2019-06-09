В Коми объявили штормовое предупреждение

В Коми объявлено штормовое предупреждение на воскресенье, 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

– В ближайший час с сохранением до 21 часа по республике ожидаются грозы, местами с ливнями, градом и усилением юго-западного, западного ветра 5-10 м/с порывами до 15-20 м/с, – говорится в сообщении.

В МЧС также предупредили о возможных нарушениях электроснабжения, а также о риске ДТП и пожаров. Кроме того, возможно падение деревьев, обрушение ветхих и слабо укрепленных конструкций, а также повреждение кровли зданий и жилых домов.

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