2019-06-10T13:48:29+03:00
Общество

МегаФон и Fort Ross Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерстве

В рамках соглашения оператор получит информацию о перспективных потенциальных инвестициях
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В рамках соглашения Fort Ross Ventures предоставит МегаФону информацию о перспективных потенциальных инвестициях.В рамках соглашения Fort Ross Ventures предоставит МегаФону информацию о перспективных потенциальных инвестициях.
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МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей в России, и управляющая компания Fort Ross Ventures, входящая в экосистему Сбербанка, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для инвестиций.

В рамках заключенного соглашения Fort Ross Ventures будет представлять МегаФону эксклюзивную собственную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. МегаФон в свою очередь намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.

- Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которых мы поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. МегаФон открыт к инновациям: компания разделяет наши ценности и наше стремление развивать технологическое предпринимательство в России и за рубежом, поэтому мы рассчитываем на значимые долгосрочные результаты нашего стратегического партнерства, - говорит Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures.

Александр Соболев: "Партнерство с Fort Ross позволит развивать инновации в МегаФоне и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке".

Александр Соболев: "Партнерство с Fort Ross позволит развивать инновации в МегаФоне и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке".

- МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей, рассматривает для себя поиск интересных проектов и работу с собственной «песочницей инноваций» как один из приоритетов. Инновационные проекты, технологии и идеи позволяют увеличивать стоимость компании и создавать новые прорывные digital-проекты. Меньше чем за год работы нашей «технологической песочницы» мы достигли значительных результатов, отобрав из более чем 800 заинтересовавших нас проектов около 30, с которыми ведем работу. Партнерство с управляющей компанией Fort Ross – логичный шаг в развитии данного направления и достижения синергии в партнерстве с компанией, имеющей многолетнюю экспертизу в области венчурных инвестиций. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое позволит развивать инновации в МегаФоне и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке, - замечает директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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