В Сыктывкаре впервые пройдет концерт колокольного звона

В Сыктывкаре пройдет концерт колокольного звона от звонаря Александро-Невской лавры и Иссакиевского собора Санкт-Петербурга Артура Ефремова. Об этом «Комсомольской правде в Коми» сообщил старший звонарь Свято-Стефановского собора, иеродиакон Иннокентий.

Первоначально в Сыктывкаре панировали провести фестиваль колокольного звона, на которой должны были приехать звонари со всех уголков Коми. Однако фестиваль решили перенести на следующий год, а в этом порадовать сыктывкарцев переливами колокольного звона от признанного мастера Артура Ефремов.

Артур Ефремов и звонарь, и специалист по настройке колоколов с необычно звучащей должностью курантмейстер из Международного центра колокольного искусства (Санкт-Петербург). Он уже приезжал в Сыктывкар этой зимой, чтобы оснастить звонницу системой электронный звонарь, которая действует уже в тысяче храмов страны.

- Мы ждем горожан в воскресенье, 16 июня, на площадке у Свято-Стефановского собора в Сыктывкаре с 12:00. Зрители в течение часа услышат традиции колокольных звонов, которые звучат в разных храмах страны, - отметил иеродиакон Иннокентий

Напомним, что в начале этого года в Свято-Стефановский собор Сыктывкара пришло цифровое ноу-хау: теперь колокола на звоннице могут звонить без человека. Полвека назад это показалось бы мистикой. Сейчас же - реальность и свидетельство того, что цифровые технологии приходят в помощь многовековому звонарному искусству.

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