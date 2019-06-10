2019-06-10T13:48:29+03:00
Общество

В Сыктывкаре впервые пройдет концерт колокольного звона

Старинные мелодии для сыктывкарцев исполнит звонарь Александро-Невской лавры и Иссакиевского собора
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского ПитиримаФото архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре пройдет концерт колокольного звона от звонаря Александро-Невской лавры и Иссакиевского собора Санкт-Петербурга Артура Ефремова. Об этом «Комсомольской правде в Коми» сообщил старший звонарь Свято-Стефановского собора, иеродиакон Иннокентий.

Первоначально в Сыктывкаре панировали провести фестиваль колокольного звона, на которой должны были приехать звонари со всех уголков Коми. Однако фестиваль решили перенести на следующий год, а в этом порадовать сыктывкарцев переливами колокольного звона от признанного мастера Артура Ефремов.

Артур Ефремов и звонарь, и специалист по настройке колоколов с необычно звучащей должностью курантмейстер из Международного центра колокольного искусства (Санкт-Петербург). Он уже приезжал в Сыктывкар этой зимой, чтобы оснастить звонницу системой электронный звонарь, которая действует уже в тысяче храмов страны.

- Мы ждем горожан в воскресенье, 16 июня, на площадке у Свято-Стефановского собора в Сыктывкаре с 12:00. Зрители в течение часа услышат традиции колокольных звонов, которые звучат в разных храмах страны, - отметил иеродиакон Иннокентий

Напомним, что в начале этого года в Свято-Стефановский собор Сыктывкара пришло цифровое ноу-хау: теперь колокола на звоннице могут звонить без человека. Полвека назад это показалось бы мистикой. Сейчас же - реальность и свидетельство того, что цифровые технологии приходят в помощь многовековому звонарному искусству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не устаёт и знает 74 мелодии: все о роботе-звонаре на Свято-Стефановском соборе в Сыктывкаре

Цифровые технологии приходят в помощь многовековому звонарному искусству (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Воркуте мужчина украл два флакона духов и получил почти 4 года колонии
Пропавший в Коми вахтовик из Казахстана нашелся в другом городе России
В Сыктывкаре сфотографировали воронку в небе, похожую на смерч
В пригороде Сыктывкара пожар уничтожил две бани
В южных районах Коми объявлено штормовое предупреждение
В Коми жара сменится прохладой
В Ухте бастовали водители маршруток
В Воркуте пропал вахтовик из Казахстана
В Ухте пенсионер попытался купить авиабилет и лишился денег
В Сысольском районе опрокинулась Nexia: пострадали двое
В Усинске из горящего дома эвакуировались 30 человек
Двух сыктывкарцев шантажировали интимными фото и видео
В Койгородском районе столкнулись две автоледи: пострадали два человека
В Сыктывкаре девушка пришла в гости и украла 160 тысяч
МегаФон может создавать городам России «цифровых двойников»
На трассе под Ухтой гуляет семья медведей
Сыктывкарский городской суд не разрешил активистам проводить пикет около своего здания
На выходных воздух в Коми прогреется до 30 градусов
МРСК Сибири и МегаФон запустят совместные проекты развития технологий
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона
В Сыктывкаре ищут бесследно пропавшего мужчину
Солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина споет на федеральном проекте «Новая звезда»
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Штормовое предупреждение: на юг Коми вновь придут грозы с градом
В Печоре обстреляли пассажирский автобус из пневматики
В День святого Валентина житель Объячево разобрался с любовником своей девушки
Лето-2019 в Коми: июнь расстроит дождями и ветром, а август порадует теплом
В Коми на 11 лет отправится в колонию двукратный чемпион мира по каратэ
Стал известен состав делегации от Коми на ПМЭФ-2019