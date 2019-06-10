Турнир Usinsk Polar Cube 2019 вышел на международный уровень

В Усинске при поддержке «ЛУКОЙЛа» прошли первые в Коми официальные соревнования по спидкубингу. Турнир по сборке головоломок на скорость собрал более 50 участников из разных уголков республики, Санкт-Петербурга, Москвы и Беларуси.

Cпидкубинг, или соревнования по сборке кубика Рубика и других головоломок на скорость, становится все популярнее в Усинске. Около года назад увлеченные им ребята создали собственный клуб при Центральной библиотеке. Тогда же заведующей отделом обслуживания библиотеки Татьяне Каспаровой пришла идея провести турнир по необычному спорту. Подали заявку на Конкурс социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» и оказались в числе победителей. На средства гранта приобрели кубики различного размера и другие головоломки и провели соревнования.

Турнир «Usinsk Polar Cube-2019» собрал более 50 участников в возрасте от 8 до 47 лет.

Турнир «Usinsk Polar Cube-2019» собрал более 50 участников в возрасте от 8 до 47 лет и вышел на международный уровень – к спортсменам из России присоединился делегат Всемирной ассоциации Кубика (World Cube Association, WCA) Илья Терешко, представлявший Беларусь. Частый участник подобных турниров, он высоко оценил мастерство спидкуберов Коми. К слову, соревнования официально признаны WCA, и результаты участников вошли в общие рейтинги.

Соревновались в 11 официальных дисциплинах: от сборки кубика размером 2x2x2 до решения головоломки с закрытыми глазами («3x3x3 Blindfolded»). Юный сыктывкарец Дмитрий Сауков собрал кубик Рубика вслепую за 1 минуту и 1 секунду.

– Спидкубингом меня увлекла мама, я начал учиться и решил участвовать в соревнованиях, – поделился самый юный участник Вадим Каспаров. – Кубик Рубика – очень умная головоломка, которая помогает в учебе и развивает мозг. Мой личный рекорд сборки мини-кубика – пять секунд.

Лучшие участники получили призы и медали.

Зав.отделом обслуживания Центральной библиотеки Усинска Татьяна Каспарова решила провести необычный турнир по спидкубингу, и грант "Лукойла" помог в реализации идеи.

– Спасибо всем участникам, судьям и волонтерам этого турнира, который стал возможен благодаря гранту компании «ЛУКОЙЛ», – отметила в заключительном слове Татьяна Каспарова. – Я рада, что городские соревнования переросли в международные и собрали столько людей. Надеюсь, через год мы вновь соберемся на соревнованиях «Usinsk Polar Cube».