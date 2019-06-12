В Кировском парке Сыктывкаре появилось красное пианино, на котором может поиграть любой желающий

В Кировском парке Сыктывкара появилось пианино, на котором может поиграть любой желающий. Это и другие новшества мы сумели разглядеть во время прогулки в День города 12 июня.

Погода 12 июня удивляла с самого утра: дождь сменялся шквалистым ветром, а ветер - дождем. Иногда общую картину сглаживало солнце, которое появлялось на пару минут, поднимало настроение, а затем вновь пряталось. В такую непогоду горожане решили поднимать себе настроение простыми радостями: музыка, запах шашлыков и вид на реку сглаживали пасмурное состояние.

Ребята из движения коми молодежи «Ми» предлагали сфотографироваться в красивой рамкеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Бросалось в глаза небольшое количество праздничных площадок. В иные солнечные годы в старинном парке негде было протолкнуться, а количество мастер-классов «на квадратный метр» просто зашкаливало. В этом году было не так. Зато количество полицейских было в несколько раз больше, чем в будни.

Ураган свалил старинное дерево, ремонт машины влетит в копеечкуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Утренний ураганный ветер оставил отпечаток и в Кировском парке, где у Литературного музея имени И.А. Куратова огромное дерево упало прямо на припаркованную машину. Спасатели и МЧС почти 20 минут вызволяли авто и освобождали проезжую часть, в частности, для стилизованной под старину повозки. Уже не в первый раз сотрудники Национального музея Коми всего за 25 рублей проводят увлекательную экскурсию горожанам. За 40 минут сыктывкарцы узнают о старинных купеческих домах и жизни Усть-Сысольска образца XIX века.

Горожане катались на повозках и слушали об истории столицыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В нижней части парка проходил фестиваль духовых оркестров, которую оттянул большую часть внимания на себя. Однако это не помешало обнаружить новшество, а именно, - в беседке, которую в парке установили этой весной, установили красное пианино. Оказалось, что это инициатива простых горожан:

- В 2016 году столкнулись в Санкт-Петербурге с проектом Yellow Piano (в неожиданных местах появлялось пианино ярко-жёлтого цвета, на котором мог поиграть любой желающий - ред.) Оказалось, что подобные проекты существуют в разных городах России. Решили, что в нашем городе такого не хватает, - рассказала автор инициативы Полина Шабанова, творческую идею которой воплотил супруг.

Инициатива горожан нашла поддержку у администрации столицыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сначала горожане обратились в администрацию с идеей, в мэрии инициативу одобрили, но попросили подождать. Через год родился проект беседки, куда отлично вписался музыкальный инструмент. Отныне любой горожанин может поиграть на пианино. Конечно, со временем оно будет расстраиваться. «Надеемся, что оно доживет до конца лета, а следующим летом установим, скорее всего, другое пианино», - отметили творческие сыктывкарцы.

«Пианино для всех» - это уникальный проект. Главное, чтобы инструмент «дожил» до конца летаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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