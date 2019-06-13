Мировые компании простили сельские магазины в Удорском районе, где продавали брендовые подделки

В Удорском районе предприниматели продавали в своем магазине подделки известных мировых брендов. На дельцов завели уголовное дело, но они оплатили моральный ущерб всемирно известным фирмам, а еще отправили им извинения. Мировые компании отправили ходатайства, что претензий к предпринимателям из глубинки не имеют. Дело закрыли, но это решение не понравилось прокуратуре, сообщает «Трибуна».

Прокурор района подал иск в Арбитражный суд, чтобы лишить сельских торговцев права заниматься бизнесом. Это грозило закрытием трех магазинов и исчезновением десяти рабочих мест. В итоге, Арбитражный суд в иске отказал, так как мировые бренды особого ущерба не почувствовали.

Прокуратура с этим решением не согласилась и пошла дальше - во Второй Арбитражный апелляционный суд (Киров). Вятские судьи тоже решили, что предприниматели ошибку осознали и закрывать их магазины не стоит. Это было окончательным решением, не подлежащим обжалованию.

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