2019-06-13T16:02:29+03:00
Общество

Сбербанк пополнил библиотечный фонд РДКБ книгами, собранными во время «Зеленого марафона»

Сыктывкарцы не только пробежали спортивную дистанцию, но и приняли участие в социальной акции
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Мини-библиотека ДРБ функционирует по системе «буккроссинг» - это значит, что любой посетитель больницы может взять книгу на время или пополнить своими книгами.Мини-библиотека ДРБ функционирует по системе «буккроссинг» - это значит, что любой посетитель больницы может взять книгу на время или пополнить своими книгами.
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Сотрудники Коми отделения ПАО Сбербанк передали в дар Республиканской детской клинической больнице Сыктывкара около 160 книг, собранных в рамках социальной акции «Зеленого марафона».

Социальная акция «Зеленый марафон» в 2019 году была определена путем голосования, проходившего на сайте greenmarathon.ru. Наибольшее число голосов (более 70%), по итогам голосования, жители столицы Коми отдали в пользу формирования библиотечного фонда РДКБ. Новые детские книги можно было приносить заранее либо на само мероприятие, которое состоялось 1 июня на Стефановской площади.

- Уже третий год в рамках «Зеленого марафона» Сбербанк организует социальные активности. В прошлые годы в столице Коми участники праздника создавали кормушки для птиц и оформляли скамейки для воспитанников школы-интерната №15 села Пажга, - рассказал заместитель управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк Виктор Ильчуков. – В этом году благодаря неравнодушным жителям Коми мы вместе сделали доброе дело и помогли формированию библиотеки РДКБ. Мы выражаем благодарность всем участникам социальной акции и надеемся, что дети, проходящие лечение, будут читать с удовольствием и пользой!

Новые детские книги участники "Зеленого марафона" приносили заранее либо на само мероприятие 1 июня.

Новые детские книги участники "Зеленого марафона" приносили заранее либо на само мероприятие 1 июня.

По словам сотрудников Детской больницы, книги пользуются большим спросом не только у маленьких пациентов, но и у их родителей. Сейчас в холле больницы есть общая мини-библиотека с детской и взрослой литературой, которая функционирует по системе «буккроссинг». Любой посетить больницы может взять ее для чтения на время или пополнить библиотеку своими книгами, а также в каждой игровой комнате в девяти клинических отделениях имеются книжные уголки с литературой для пациентов разных возрастов.

Виктор Ильчуков: "Мы выражаем благодарность всем участникам социальной акции и надеемся, что дети, проходящие лечение, будут читать с удовольствием и пользой!"

Виктор Ильчуков: "Мы выражаем благодарность всем участникам социальной акции и надеемся, что дети, проходящие лечение, будут читать с удовольствием и пользой!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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