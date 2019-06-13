Сбербанк пополнил библиотечный фонд РДКБ книгами, собранными во время «Зеленого марафона»

Сотрудники Коми отделения ПАО Сбербанк передали в дар Республиканской детской клинической больнице Сыктывкара около 160 книг, собранных в рамках социальной акции «Зеленого марафона».

Социальная акция «Зеленый марафон» в 2019 году была определена путем голосования, проходившего на сайте greenmarathon.ru. Наибольшее число голосов (более 70%), по итогам голосования, жители столицы Коми отдали в пользу формирования библиотечного фонда РДКБ. Новые детские книги можно было приносить заранее либо на само мероприятие, которое состоялось 1 июня на Стефановской площади.

- Уже третий год в рамках «Зеленого марафона» Сбербанк организует социальные активности. В прошлые годы в столице Коми участники праздника создавали кормушки для птиц и оформляли скамейки для воспитанников школы-интерната №15 села Пажга, - рассказал заместитель управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк Виктор Ильчуков. – В этом году благодаря неравнодушным жителям Коми мы вместе сделали доброе дело и помогли формированию библиотеки РДКБ. Мы выражаем благодарность всем участникам социальной акции и надеемся, что дети, проходящие лечение, будут читать с удовольствием и пользой!

Новые детские книги участники "Зеленого марафона" приносили заранее либо на само мероприятие 1 июня.

По словам сотрудников Детской больницы, книги пользуются большим спросом не только у маленьких пациентов, но и у их родителей. Сейчас в холле больницы есть общая мини-библиотека с детской и взрослой литературой, которая функционирует по системе «буккроссинг». Любой посетить больницы может взять ее для чтения на время или пополнить библиотеку своими книгами, а также в каждой игровой комнате в девяти клинических отделениях имеются книжные уголки с литературой для пациентов разных возрастов.