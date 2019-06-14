2019-06-14T12:04:34+03:00
Общество

В Коми стали известны первые стобалльники ЕГЭ-2019

В республике пять человек набрали максимальное колличество баллов
Ольга СОЛОВЕЙ
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Выпускники республики ознакомились с первыми результатами ЕГЭ по географии, литературе и математике (базовой и профильной).Выпускники республики ознакомились с первыми результатами ЕГЭ по географии, литературе и математике (базовой и профильной).Фото: Артем КИЛЬКИН
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Выпускники республики узнали первые результатами ЕГЭ по географии, литературе и математике (базовой и профильной). Министр образования региона Наталья Якимова отметила, что в целом результаты сопоставимы с результатами прошлого года.

Из 2208 выпускников, сдававших математику профильного уровня, 95,5% участников смогли набрать минимальное количество баллов, средний балл составил 55,6. Лучшие результаты по математике профильной показали выпускники республиканского Физико-математического лицея-интерната. Три лицеиста – Глеб Вещицкий, Валерий Алексеев, Федор Надуткин – получили максимальный балл (100 баллов).

Результаты ЕГЭ по литературе превышают результаты прошлого года: средний балл 2018 года – 59, 2019 года – 61. По результатам экзамена 97,6% участников «перешагнули» минимальный порог (32 балла) и смогут предъявить результаты при поступлении в высшие учебные заведения. Два выпускника набрали 100 баллов: учащиеся средней школы № 3 города Сосногорска Анастасия Чернюк и средней школы № 9 города Сыктывкара Виктория Тарасова. Доля не набравших минимальное количество баллов составила 2,5%.

По результатам ЕГЭ по географии из 184 участников экзамена 178 человек преодолели минимальный порог. Средний балл составил 56 баллов. Для подачи документов в вузы необходимо было получить не менее 37 баллов. Доля не набравших минимальное количество баллов – порядка 3%.

Экзамен по математике базовой сдавали 21433 выпускника текущего года, количество не преодолевших минимальный порог составило 41 чел. (1,9%), средний балл – 4,3.

Если выпускник получил неудовлетворительный результат по математике, он может пересдать экзамен в резервные дни основного периода.

Узнать результаты участники могут на официальном информационном портале ЕГЭ http://check.ege.edu.ru, используя свои паспортные данные. А также на официальном сайте Республиканского информационного центра оценки качества образования», где участникам экзамена (с использованием идентификационного номера) открыт доступ к информации о результатах, полученных ими при сдаче ЕГЭ. Идентификационный номер указан в уведомлении, которое участник получает в местах регистрации на сдачу ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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