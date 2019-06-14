В Сыктывкаре ученые расскажут о строительстве полигона на Шиесе

В Сыктывкаре представители научного общества приглашают горожан на экологический брифинг о потенциальном воздействии проекта «Экотехнопарк Шиес» на экосистемы и окружающую лесную территорию.

- Мероприятие направлено на повышение информированности представителей общественности, СМИ, предпринимательства и государственных структур о реальной ситуации по этой проблеме, - сообщают представители общественной организации «Гражданское общество Республики Коми», которые организуют встречу.

На встрече выступит кандидат биологических наук Владимир Елсаков, который руководит рабочей группой Президиума Коми НЦ УрО РАН по вопросу возможного строительства полигона ТБО на границе Коми и Архангельской области. Он предлагает участникам встречи обсудить технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях и анализу потенциального воздействия проекта «Экотехнопарк Шиес» на экосистемы. Затем директор Фонда «Серебрянная тайга» Юрий Паутов прочитает доклад об оценке воздействия полигона на окружающую лесную территорию.

Брифинг пройдет в понедельник, 17 июня с 18:30 до 20:30 в конференц-зале гостиницы «Сыктывкар».

Напомним, в августе 2018 года на станции Шиес (вблизи границы Коми и Архангельской области) началось обустройство разгрузочно-погрузочной площадки для некоего объекта. Предполагается, что вблизи станции будет обустроен полигон для отходов из Москвы и Московской области. Проект получил название экотехнопарк Шиес. Строительство ведется с многочисленными нарушениями федерального законодательства и вызвало волну недовольства населения в обоих регионах. В Коми и Архангельской области проходят акции протеста против строительства гигантской свалки.

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