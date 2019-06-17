Мастер из Санкт-Петербурга разлил по Сыктывкару малиновый звон

Вчера в Сыктывкаре на площади Свято-Стефановского кафедрального собора прозвучал концерт колокольной музыки, приуроченный к Троице. Звонарь Александро-Невской лавры и Иссакиевского собора Артур Ефремов сыграл несколько мелодий на инструментах-тяжеловесах. На непривычный для горожан концерт пришло больше сотни верующих. «Комсомольская правда-Коми» послушала малиновый звон вместе с сыктывкарцами.

Владыка Питирим произнес речь на праздничной службеФото: Дарья ЮДИНА

Перед концертом в соборе прошла праздничная божественная литургия. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский поздравил собравшихся с наступившей Святой Троицей. После воспитанники кадетских школ и члены молодежных поисково-спасательных отрядов из разных районов нашего региона открыли XV республиканский военно-патриотический Троицкий слет «Служу Отечеству». Ребята показали уровень строевой подготовки и спели военные композиции: «Катюшу», «Солдатушки, бравы ребятушки». В это время эксперты оценивали ребят.

После службы состоялось открытие военно-патриотического Троицкого слета "Служу Отечеству"Фото: Дарья ЮДИНА

Точку в торжественной части поставили духовой оркестр сыктывкарской военной части и Лариса Данилова с Владимиром Тросовским — гости из Москвы спели песни, стихи к которым сочинил Владыка Питирим.

Торжественное открытие закончилось выступлением военного оркестраФото: Дарья ЮДИНА

До концерта оставался час, и для участников слета устроили звонарный мастер-класс. Кадеты вместе с сопровождающими поднялись на строящуюся колокольню Свято-Стефановского кафедрального собора.

Ребята группами поднимались на звонницуФото: Дарья ЮДИНА

Пришлось преодолеть не один пролет, но вид, открывшийся с высоты, того стоил. Кажется, что колокольня находится на стыке двух временных линий. С одной стороны возвышаются многоэтажные «муравейники», а с другой стороны взгляд падает на маленькие деревянные дома.

С одной стороны открывается вид на храм и многоэтажные домаФото: Дарья ЮДИНА

Но внимание ребят поймал не столько вид с высоты, сколько мелодичные гиганты, висящие под крышей. Ребята по одному карабкались по лестнице на помост — рабочее место звонаря. Там Артур Ефремов объяснял, как устроена система управления колоколами и как с её помощью играть, помогал нажимать на педали и дергать за веревки. Вместе с иеродиаконом Иннокентием он отвечал на вопросы участников мастер-класса: сколько весят колокола и где их отливали.

С другой стороны взгляд падает на маленькие деревянные домаФото: Дарья ЮДИНА

На помост поднимались дети разных возрастов, но сильнее вспыхнул энтузиазм у младших кадетов: они выстроились в длинную очередь и очень хотели позвонить в большой колокол — благовест. У их мелодий был рваный ритм, но в будущем, при должной практике, мальчики и девочки могут сами стать мастерами колокольного звона:

Участники мастер-класса очень хотели позвонить в благовестФото: Дарья ЮДИНА

— Если кто-то из ваших ребят заинтересуется и будет приходить сюда каждый день, чтобы заниматься, то в принципе через год что-нибудь получится сыграть. Главное для звонаря — практика: идешь на службу и учишься на живом примере. Ему можно обойтись без музыкального образования, но слух и чувство ритма нужны. Любой звон можно представить как песню: ты запоминаешь её и потом просто перекладываешь на звучание колоколов, — объяснил Артур Ефремов.

Кадеты по очереди поднимались на помост, где Артур Ефремов давал мастер-классФото: Дарья ЮДИНА

К двенадцати часам на площадке перед звонницей стали собираться люди. Горожане садились на скамейки и сиденья, вставали у входа храм: верующие быстро заполнили пространство перед «концертной площадкой». Большая часть зрителей пришла с родными или друзьями.

Горожане начали собираться заранееФото: Дарья ЮДИНА

Как только мастер из Санкт-Петербурга встал на помосте, полились звоны. Восемнадцать колоколов перекликались друг с другом: торжественно звучал благовест, ему поддакивали подзвонные (средние) колокола, а дописывали мелодический рисунок зазвонные (малые) колокола. Несмотря на пышное звучание большого колокола, музыка была легкой.

Верующие горожане пришли с родными и друзьямиФото: Дарья ЮДИНА

В день Святой Троицы сыктывкарцы услышали воскресный звон, встречный звон, звон на крестный ход, малиновый звон, звон Свято-Успенской Святогороской лавры, звон Оптиной пустыни, красный (пасхальный) звон — большинство прозвучавших мелодий были праздничными.

Звонарь исполнил много праздничных мелодийФото: Дарья ЮДИНА

— Репертуар формировался из тех звонов, которые я уже освоил. Я занимался с учителем, известным звонарем Андреем Дьячковым, но практические навыки получал, слушая электронный звонарь. За годы работы я установил много подобных электронных систем, одну из них — на звоннице Свято-Стефановского кафедрального собора, — рассказал Артур Ефремов.

Артур ЕфремовФото: Дарья ЮДИНА

Концерт продлился недолго: каждая мелодия длилась не больше двух минут. Но люди довольно хлопали мастеру.

Послушать звон колоколов пришло больше сотни человекФото: Дарья ЮДИНА

— А отчего бы мне не прийти? Слушать — не играть. Не нужно следить за руками и ногами, просто закрыл глаза и давай себе нежить уши, — отвечал на вопрос друга пожилой мужчина, уходя с концерта.

В следующем году сыктывкарцы смогут насладиться большим количеством колокольной музыки: епархия планирует провести фестиваль звонов.

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