2019-06-24T12:13:15+03:00
Общество

"Мы видели верблюда в Сыктывкаре - животное вынуждено выживать", - музыкант "Группы 312" рассказал о том, что его шокировало в столице Коми

Популярный эстрадный коллектив выступил на фестивале "Живой воздух" в Ыбу
Алиса КОЗЛОВА
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Кульминацией развлекательной программы фестиваля "Живой воздух" стал концерт группы "Город 312".Кульминацией развлекательной программы фестиваля "Живой воздух" стал концерт группы "Город 312".Фото: Алиса КОЗЛОВА
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В завершающий день фестиваля воздухоплавания "Живой воздух" в финно-угорском этнопарке выступила группа "Город 312". Популярный эстрадный коллектив приезжает к нам уже в третий раз, поэтому на пресс-конференции музыкантам было что рассказать про Сыктывкар.

Участники группы "Город 312" на пресс-конференции поделились впечатлениями от Сыктывкара. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Участники группы "Город 312" на пресс-конференции поделились впечатлениями от Сыктывкара.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Во-первых, мы знаем, что у коми и финнов есть что-то общее в языке. В коми языке 16 падежей, только вдумайтесь, 16! И еще мы удивились, как со временем улучшилась вода из-под крана. Раньше вода пахла болотом, а сейчас запаха нет, - поделился воспоминаниями Дмитрий Притула, клавишник группы.

- Я голову помыла и не знала, что делать с волосами - это был просто взрыв на макаронной фабрике. Я подумала: "Господи, как вас усмирить!" Сходила к вашим парикмахерам, мне попался очень хороший мастер, который помог моим волосам справиться со стрессовой реакцией на воду, - продолжила тему Светлана Назаренко, солистка коллектива.

Настоящим шоком для всех участников коллектива стала встреча с верблюдом. Напомним, корабль пустыни в заснеженном Сыктывкаре удивил и Ольгу Прокофьеву, актрису Московского академического театра имени Маяковского. Музыкант "Города 312" проникся сочувствием к бедному зверю.

- Мы видели верблюда сегодня. Понятно, что животное вынуждено выживать в вашем городе, - пожалел верблюда, который находится в неподходящих для него климатических условиях, Дмитрий Притула.

Участники группы сообщили, что обычно на гастролях останавливались в гостинице "Авалон", а сейчас их поселили в отеле "Сыктывкар". Всем музыкантам понравились условия проживания и особенно блюда в местном ресторане.

- Кормили очень вкусно. Мы остановились в одной гостинице с актерами театра имени Маяковского, пересекались с ними в ресторане - они также были в восторге от кухни в местном ресторане, - подчеркнула певица.

Гости фестиваля "Живой воздух" услышали известные хиты и песни из будущих альбомов. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Гости фестиваля "Живой воздух" услышали известные хиты и песни из будущих альбомов.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Группу пригласили на фестиваль воздухоплавания. Естественно, что прессу интересовало, есть ли у них опыт полетов на воздушном шаре.

- Мы даже клип сняли на воздушном шаре, - ответила Светлана Назаренко.

- Это сложно назвать полноценным полетом, мы просто поднимались на несколько метров от земли. Воздушный шар удерживали на канатах, поэтому мы не летали, - рассказал подробности съемок Леонид Притула, бас-гитарист.

Для концерта на фестивале "Живой воздух" музыканты приготовили известные хиты "Вне зоны доступа", "Обернись" и "Девочка, которая хотела счастья", а также исполнили новые синглы. Осенью эстрадный коллектив намерен выпустить два альбома: первый - сольник Светланы Назаренко, а второй - сборник новых песен "Города 312".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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