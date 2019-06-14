Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат горячую воду

Мэрия Сыктывкара разместила на своем сайте полный график отключения горячего водоснабжения на три летних месяца.

Отключения ГВС с 30 мая по 8 июня 2019 года

28 Невельская дивизия,4,14,18,26,28,32,63,65,69,73,75

Дальняя,10,17,19,33,34,36

Димитрова,8,12,14,16,20

Карла Маркса,202,204,210

Карьерная,3,6,8,10,14,16,18

Катаева,2,2/1,3,5,6,9,11,13,14,15,16,17,19,21,27А,29,33А,35/3,35А,37,37А,45,47,48,49,51

Кирпичная,10,12,21

Коммунистическая,32,38,39/1,41,44,44/2,44А,46,46/1,48,48А,49,51,52А,62,62А,70/1,72,74,76А,78, 88,88/1

Маегова,5,11,18,20,21

Морозова,1А,2,3,23,25,25/1,29,35/1,37/1,41,43,43/1,45,53

Нагорный проезд,9

Национальная,23,25,31,33

Октябрьский проспект,40,41,51,53,54,55,55А,58,59,59А,61,65,67,69,74,75,77,80,81,83,92

Оплеснина,11,13/1,14,23А,26,27,30,31,32,33,34,41/1,42,43,44,45,52,54/1,58,58А,60

Орджоникидзе,59,61,61А,63А,64,71,75,75/1,77,79,81

Парковая,11,29,32,34,36,38,40

Старовского,16,16/1,17,20,22,24,26,26/1,28,30,32,51,51А,53,55,55А

Чернова,4,6,8,8/1,12,16,20,20А

Юхнина,26

Отключение ГВС с 30 мая по 5 июня 2019 года

Журавского,32,33,36

Ручейная,13/1,19,28,31,33,34,34/1,38,39/1,39/2,40,59,59/1

Отключения ГВС с 10 июня по 13 июня 2019 года

Гаражная,1,7,9

Димитрова,1/3,1/4,3,3/2,3/6

Куратова,50,66,72,76

Октябрьский проспект,27

Отключение ГВС с 14 по 24 июня 2019 года

28-й Невельской дивизии,14А,19,27А,29,35,39

Карла Маркса,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,180/1,182,197, 199,201,213,214

Клары Цеткин,80

Кр.Партизан,57,59,61,66,68,70,79,100

Нагорный пр.,9

Октябрьский проспект,93,97,101,105,107,116,118,118/1,119А,120,121,122,124,124/1,152

Оплеснина,5

Орджоникидзе,60,70,72

Первомайская,34,36,40

Чкалова,21,27

Юхнина,2,4,6,8

Отключение ГВС с 17 по 30 июня 2019 года

Гаражная,6,6/1,6/3,8,10,10/1

Пушкина,103/1,104,112/2,112/3,112/6,112/10,114,114/1,114/2,114/4,116/4,116/5,116/6

Сысольское шоссе,20,28А,34

Отключение ГВС с 23 июня по 6 июля 2019 года

Водопьянова, 4, 4/1

Восточная, 35

Громова, 45, 57, 75

Интернациональная, 32

К. Маркса, 100, 108, 111, 116, 117, 120, 144, 145, 150, 177, 191

Католикова, 6

Клары Цеткин,2,7,10,50

Огородная, 2/2

Октябрьский пр., 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138/1, 140, 144, 146, 148, 152, 156, 158

Осипенко,12

Папанина, 22

Первомайская, 7, 9, 9/1, 20

Петрозаводская, 10

Чкалова, 8, 20, 22, 23, 23/1, 23/4, 24, 25, 26, 28, 28/1, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 38/1, 38/3

Энгельса,134

Отключение ГВС с 26 июня по 2 июля 2019 года

В.Чов,51,52,53,55,56,57,58,60,60/1,60/2,62,64,69,70,71,72,73,75,76,77,78

Отключение ГВС с 8 по 21 июля 2019 года

Ветеранов,2,4,6,8,10,12

Дырнос,6,9,18,88/1,88А

Малышева,2,3,4,5,6,6/1,7,8,9,10,10/1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Октябрьский проспект,164,170,172,174,176,178,180,180/1,182,184,186,188,194,196,198,200

Петрозаводская,6,8,12,17,19,21,25,27,27/1,27/2,29,34,36,38,40,40/1,42,44,50,52,54,54/1,56

Печорская,2,8,8А,12,16А,18А,28,52,54,56,62,62/1,64,67,68

Покровский бульвар,1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,14,16

Тентюковская,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,113,115,119,120,121,123,124,125,126,127,128,

129,130,131,132,134,136,138,269,301,353

Отключения ГВС с 22 июля по 4 августа 2019 года

Авиационный переулок,12,14,16,20

Бабушкина,1,4,10,11,11А

Д.Каликовой,14,19,21,22,23,24,24А,26,27,27А,29,34,36,49

Заводская,8,14/1,72

Заводской переулок,12

Интернациональная,17,64,77,85,157,166,167,169,172,176,179

Кирова,20/18,22,24,25,27,28,31,36,38/4,39,39А,44,45,46,56,58,60,64,64А,66А,79

Клары Цеткин,2,7,10,50

Колхозная,1А,2,3А

Коммунистическая,2,3,5,7,9

Кр.Партизан,42,46,48

Куратова,4,6,23,37,53,53/1

Кутузова,2,5,9,13,15,17,19,34,36

Ленина,4,6,17,19,21,23,23А,24,25,27,28,30,33,39,41,43,45,47А,49,51,53,73,75,75А,78,84,89,108,110,111, 113,116,118

М.Горького,2,2/1,9,13,13А,15

Орджоникидзе,2,4,8,10,11,14,15,18

Пушкина,3,5,5/2,6,7,7/2,9,16,20,20/2,30,36,38,39

Савина,20

Свободы,10А,13/8,17,19,21,25,27,29,31,35/75,62А

Советская,1,2/1,2/2,3,8,9,10,12,13,14,16,18,19,20,22,26,28,30,34,35,38,41,45,49,51,52,55,56,59,67,69,70,

72,86,88,88/1,92

Отключение ГВС с 22 июля по 4 августа 2019 года

8 Марта,20,22,24,26

Банбана,15А,17А

З.Космодемьянской,22А,22Б,22В,42А,48

Корткеросская,2,4,6

Лесозаводская,1,3,5,7,11А,12,12А,14А,17,19

Набережная,9/1

Пермская,4,39,43,45

Поселковая,1

Почтовая,7

Северная,53А,61,63А,71,108,112А,120,124,126

Серова,46,48,64А,66Г

Сосновая,3А,10

Школьная,2/4,2/5

Отключение ГВС с 5 по 18 августа 2019 года

2-ая Новосельская,5

Димитрова,5,5/1,17,44/1,56

Жакова,4,6,7

Коммунистическая, 59,67,73А,75А,75/2,77/2,79А,85А

Маркова,1/6,1/7,13,24,33,35,35/1,39/1,43,49,51,53,55,57,59,61,63

Можжевельная,2

Морозова, 4,7,8,106,107,108/2,109,109/2,110,110/2,110Б,111,111/2,112,112/1,113,113А,114,115,115А,116, 117,117А,118,119,120,121,122,123,124,124/1,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139, 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,152А,153,154,155,156/1,157,158,159,160,161,162, 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173/1,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,197,201,203,205

Пришкольная,22

Пушкина, 103,113,115,118,118/1,120,122,125,127/2,128,130,132,133А,134,135,135/1,135/6,136,137,138, 139,140,141,143,143/1,145

Станционная, 21/1,22,23,24,25,26,27,28,28А,30,31,32,33,68,70,118,120,128,144,144/1,156

Старовского,38,46

Сысольское шоссе, 9, 27,27/13,28,28А,29,30,31,33,56/1,58,60,60/2,60/3,64,66,68,70,72,72/1,72/2,74,74А,76, 78,80,82

Отключения ГВС с 19 августа по 1 сентября 2019 года

Бабушкина,22,38

Д.Каликовой,50,54,56

Западная,6,7,9А,11

Интернациональная, 92,94,95,98,99,100,102,106,113,115,196

Карла Маркса, 212,214,221,221А,223А,225,227

Коммунистическая, 8,9,10,11,15,17А,18,19,19А,21,21/1,23,23А,23Б,24,25,26,27,27А,28,29,30,31

Кр.Партизан, 33

Куратова, 77,79,81,83,91

Ленина,32,36,48,48/3,54

М.Горького,54

Октябрьский проспект,3,5,10,22,38

Орджоникидзе,21,22,23,28,29,33/45,40,44

Первомайская,21,25,29,29/1,32,38,47,48,49,50,51,53,54,56,62,70,72,74,75А,83,85,87,90,92,94,96,114,115,

121,123,143,147

Пушкина,49,53,55,59,64,66,68,75,78,78А,80,82,98

Южная,5,11,15,22