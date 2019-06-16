В Сыктывкаре 20-летнего дембеля посадят за связь с 13-летней сестрой

В Сыктывкаре 20-летнего местного жителя признали виновным в половом сношении с 13-летней сестрой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В середине ноября прошлого года молодой человек вернулся домой со срочной службы в армии. Вечером он решил посмотреть фильм вместе с младшей сестрой. Сыктывкарец предложил ей вступить в половой акт, на что получил согласие.

Он признал свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд учел, что обвиняемый активно способствовал расследованию преступления и приговорил его к трем годам наказание лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Стоит отметить, что максимальное наказание за такое преступление – 10 лет лишения свободы.

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