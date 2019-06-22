"Пигмалион" на Сыктывкарской сцене: Игорь Костолевский перечеркнул любовь к девушке из бедного сословия

Сюжет, известный миллионам по мюзиклу "Моя прекрасная леди", легко вписывается в рамки классического русского театра. В этом убедились сыктывкарские зрители, посмотревшие вчера спектакль "Пигмалион" в исполнении актеров Московского академического театра имени Маяковского. Артисты "рассказали" знаменитую историю преображения бедной цветочницы в светскую барышню. Трансформация личности происходит под началом профессора Генри Хиггинса, образ которого воплотил на сцене именитый актер Игорь Костолевский. Рискну предположить, что выступление русского Алена Делона (так актера называют за его природную красоту) подвигло многих сыктывкарок приобрести билет на постановку "Маяковки".

"Пигмалион" с успехом идет на сцене "Маяковки" с 2017 годаФото: Алиса КОЗЛОВА

Сразу уточним: в Сыктывкаре театр Маяковского воспроизвел с абсолютной точностью постановку, которая с большим успехом идет на московской сцене с 2017 года. Для этого в столицу Коми привезли все декорации, костюмы и прибыл основной состав актеров.

Действие пьесы Бернада Шоу разворачивается в старом добром Лондоне начала XX века, с его вечным туманом, чопорными леди и строгим этикетом. Прямым отсылом к климату столицы Англии на сцене служил огромный прозрачный куб с надписью "Real London Fog" (дословный перевод "Настоящий лондонский туман"), внутри которого через пелену искусственного дыма можно было легко разглядеть раритетный Rolls-Royce и фигуру гвардейца в высокой пышной шапке. Декорации сцены отражали времена расцвета британской буржуазии, нового витка технического прогресса и значительного расслоения в обществе. В первой же сцене показан контраст шика и бедности: на первом плане стоит нелепая и шаткая конструкция из картонных коробок, в которой скрывается от дождя цветочница Элиза Дулиттл. Тут и происходит знакомство бедной простушки с профессором фонетики Генри Хиггинсом.

На сыктывкарской сцене сошлись актеры разных поколений и школ: Игорю Костолевскому уже за 70, в два раза младше него исполнительница роли Элизы Дулиттл Наталья Палагушкина.Фото: Алиса КОЗЛОВА

В "Пигмалионе" партнерами выступили артисты разных поколений и школ: Игорю Костолевскому уже за 70, в два раза младше него исполнительница роли Элизы Дулиттл Наталья Палагушкина. Каково было молодой актрисе репетировать с признанным мастером российской драмы? С этим вопросом корреспондент "КП в Коми" обратился к Наталье после спектакля.

- С Игорем Матвеевичем играть очень легко, для молодых артистов он настоящий друг и помощник. Даже, когда у меня возникали трудности на репетиции, что-то не получалось или шло трудно, Игорь Матвеевич уже ночью звонил мне и говорил: "Держись!" - рассказала "КП в Коми" Наталья Палагушкина.

Наталье Палагушкиной удалось отойти от знаменитого изящного образа миловидной цветочницы и показать боль униженного класса. Фото: www.mayakovsky.ru

Молодой актрисе удалось невероятное: в комедийном образе нащупать и показать боль униженного класса. Изначально зритель знакомится с неряшливой, вульгарной девушкой-пацанкой, почти нищенкой. За душой у нее всего-ничего: цветы да маленький чемоданчик с пожитками. Но ее неоднократное "Я - пырядошшшная девушка!" звучит то смешно, а то и как протест целого класса, в нравственные ценности которого мало кто верил. Наталья Палагушкина показала, что под жалкими лохмотьями скрывается тонкая и ранимая душа человека, не лишенного чувства собственного достоинства. Корреспондент "КП в Коми" обратила внимание на необычную дикцию героини. Как оказалось, над образом бедной цветочницы вместе с актрисой трудилась команда профессионалов.

- Со мной работал профессор по речи Промтова Ирина Юрьевна - это просто грандиозный педагог, она преподает в ГИТИСе. Она настоящий гений! В сотрудничестве с режиссером спектакля и Ириной Юрьевной нам удалось уйти от штампов, сделать так, чтобы моя речь не резала слух, а звучала очень естественно и точно дополняла мой образ, - раскрыла секрет актерской работы исполнительница главной роли.

Органично и красиво смотрелась актерская работа Игоря Костолевского. Мэтр сцены, несмотря на статус звезды и народную любовь, ничем не выделялся в актерском ансамбле. Его профессор - типичный англичанин, трезво мыслящий мужчина, верящий в науку. При всем при этом он может быть робким мальчишкой перед строгой матерью, а временами позволяет себе взрываться вулканом гнева. Актер показал, как нелегко человеку из высшего общества признаться себе в том, что он способен полюбить девушку из бедного сословия. Костолевский наполнил роль яркими палитрами душевных терзаний и страданий профессора Хиггинса, который, последовав путем гордыни, остался в одиночестве.

Ольга Прокофьева создала строго очерченный образ английской леди почтенного возраста, украшенный яркими вкраплениями юмора и самоиронии.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Спектакль украсила еще одна известная актриса - Ольга Прокофьева. Знаменитая Жанна Аркадьевна из сериала "Моя прекрасная няня" перед сыктывкарским зрителем предстала в образе матери Генри Хиггинса. Пластика и уточненные манеры аристократки вкупе с удивительным обаянием актрисы позволили создать строго очерченный образ английской леди почтенного возраста, украшенный яркими вкраплениями юмора и самоиронии.

Отметим, что публика поддерживала аплодисментами все шутки и забавные моменты в постановке. А после спектакля поблагодарила артистов бурными овациями. Сегодня гастроли "Маяковки" продолжатся спектаклем по пьесе Льва Толстого "Плоды просвещения". Напомним, что приезд театра из Москвы проходит в рамках проекта "Большие гастроли". Для Академического театра драмы имени Савина визит артистов из Первопрестольной вписан в афишу летнего фестиваля "Межсезонье - 2019".

Программа гастролей театра им. Вл. Маяковского:

22 июня, 18:00 – Л.Толстой «Плоды просвещения», 12+

23 июня, 18:00 – А.Островский «Бешеные деньги», 16+

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