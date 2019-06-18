2019-06-18T10:18:59+03:00
Общество

В поселке Ярега строится физкультурно-оздоровительный комплекс

Объект возводят на средства компании «ЛУКОЙЛ» в рамках ее соглашения о сотрудничестве с правительством Коми.
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Общая площадь комплекса составит порядка 5000 квадратных метров, высота – более 15 метров.Общая площадь комплекса составит порядка 5000 квадратных метров, высота – более 15 метров.
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О большой стройке ухтинским журналистам рассказал заместитель директора нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» по капитальному строительству Андрей Петроченков.

Место для строительства выбрали рядом с уже действующими спорткомплексом «Шахтер», футбольным полем и хоккейной площадкой. Новый ФОК решит проблему перегруженности существующей спортивной инфраструктуры в поселке. А вдобавок даст возможность заниматься в бассейне, которого на Яреге пока нет.

В новом комплексе будут находиться залы единоборств, бокса и фитнеса, административный блок, центральный вестибюль с кафе. Чаша бассейна расположится на первом этаже, рядом с ней – электрощитовая, вентиляционная, системы водоочистки и водоподготовки.

На строящемся спортивном комплексе уже выполнены работы по устройству фундамента, ведется монтаж несъемной опалубки для железобетонных колонн

На строящемся спортивном комплексе уже выполнены работы по устройству фундамента, ведется монтаж несъемной опалубки для железобетонных колонн

На сегодняшний момент выполнены работы по устройству фундамента, ведется монтаж несъемной опалубки для железобетонных колонн. Для того, чтобы новое строение надежно и долго служило жителям поселка, строители изрядно потрудились над его основанием.

- Было произведено замещение грунта, так как уровень грунтовых вод здесь достаточно высокий. На полтора метра был изъят водонасыщенный грунт и произведена отсыпка песчаной подушки, - говорит Андрей Петроченков.

Общая площадь комплекса составит порядка 5000 квадратных метров, высота – более 15 метров. Для отопления здания рядом возведут газовую котельную. На прилегающей территории обустроят автостоянку, не забыв о дополнительных местах для маломобильных групп населения, а также небольшой сквер со скамейками.

Окончание строительства и ввод объекта запланированы на 2020 год.

Спортивный комплекс в поселке Ярега встретит первых посетителей в 2020 году.

Спортивный комплекс в поселке Ярега встретит первых посетителей в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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