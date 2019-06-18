Никто из подрядчиков не захотел устанавливать колесо обозрения в Кировском парке

В середине марта мэр Сыктывкара Валерий Козлов обрадовал жителей города приятной новостью. Администрация рассматривает вопрос установки колеса обозрения в главном месте отдыха горожан – Кировском парке. Власти города объявили конкурс по поиску подрядчика, однако на сегодняшнем брифинге после общегородской планерки стало известно, что конкурс не состоялся. Никто из предпринимателей на него попросту не заявился.

Колесо обозрения планировали установить на месте действующих аттракционов. С объекта открывался бы прекрасный вид на город и на будущую набережную. Почему никто из бизнесменов не изъявил желания установить колесо – непонятно.

- Конкурс позволял участвовать всем. Те условия, которые мы прописывали, никого не заинтересовали. Сейчас рассматривается вопрос о смене места. При выборе площадки мы руководствовались размерами площадки и наличием сетей электрификации поблизости. Поэтому изначально планировалось установить колесо обозрения там, где сейчас расположены аттракционы в Кировском парке, а сами аттракционы переместить.Предприниматели предлагали поставить колесо на место спортплощадки в Кировском парке, однако мы отказались от этого предложения, так как стадион всегда задействован как в праздничные дни, так и в будни. Мы сперва проанонсировали данный проект, но получили, что получили. В следующий раз сперва будем проводить конкурс, а потом объявлять о наших планах. Желание установить колесо есть.

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