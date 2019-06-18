2019-06-18T12:59:25+03:00
Общество

Никто из подрядчиков не захотел устанавливать колесо обозрения в Кировском парке

Сейчас рассматривается вопрос о другом месте для аттракциона
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Сыктывкарцам придется подождать колеса обозрения.Сыктывкарцам придется подождать колеса обозрения.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В середине марта мэр Сыктывкара Валерий Козлов обрадовал жителей города приятной новостью. Администрация рассматривает вопрос установки колеса обозрения в главном месте отдыха горожан – Кировском парке. Власти города объявили конкурс по поиску подрядчика, однако на сегодняшнем брифинге после общегородской планерки стало известно, что конкурс не состоялся. Никто из предпринимателей на него попросту не заявился.

Колесо обозрения планировали установить на месте действующих аттракционов. С объекта открывался бы прекрасный вид на город и на будущую набережную. Почему никто из бизнесменов не изъявил желания установить колесо – непонятно.

- Конкурс позволял участвовать всем. Те условия, которые мы прописывали, никого не заинтересовали. Сейчас рассматривается вопрос о смене места. При выборе площадки мы руководствовались размерами площадки и наличием сетей электрификации поблизости. Поэтому изначально планировалось установить колесо обозрения там, где сейчас расположены аттракционы в Кировском парке, а сами аттракционы переместить.Предприниматели предлагали поставить колесо на место спортплощадки в Кировском парке, однако мы отказались от этого предложения, так как стадион всегда задействован как в праздничные дни, так и в будни. Мы сперва проанонсировали данный проект, но получили, что получили. В следующий раз сперва будем проводить конкурс, а потом объявлять о наших планах. Желание установить колесо есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родом из XIX века: новую беседку на берегу Сысолы в Сыктывкаре поставили на месте исчезнувшей достопримечательности

Её возвели на месте беседки, в которой больше ста лет назад сидела монаршая особа (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Нет ничего неприличного»: в Екатеринбурге лингвисты «разрешили» называть полицейских словом «мусор»
По версии обвинения, мужчина, пришедший на акцию в защиту сквера, назвал им сотрудника правоохранительных органов, который был не в форме и без знаков отличия
Внематочная беременность на ранних сроках
Задержка месячных, токсикоз, боль в нижней части живота – внематочная беременность ловко маскируется под обычную, вот только последствия у нее совсем не веселые. Поэтому важно как можно скорее встать на учет к гинекологу
«Корона-то пластмассовая, а обувь на 3 размера меньше»: модель раскрыла все секреты закулисья конкурса красоты
Сломанные молнии на платьях, трущая обувь, бесконечные поборы и путаница в победительницах – об этом и не только финалистка «Мисс Новосибирск» Кристина Вельченко рассказала в своем дневнике
Новости 24
Летом в Сыктывкаре будет открыт только один официальный пляж
Жители Коми недоплатили коммунальщикам больше 9 миллиардов рублей
Сыктывкарцы смогут выбрать эскиз нового памятника воинам в Кировском парке
Республика Коми заняла 13 место в рейтинге по благосостоянию семей
В Сосногорске лишенный прав пьяный тракторист лихачил на улицах города
По районам Коми будет ездить мобильная лаборатория будущего для детей
В Сыктывкаре появится ещё одно место для оформления биометрических загранпаспортов
В предпоследнюю неделю июня в Коми потеплеет
В банках Коми появился новый вид мошенничества
В Воркуте у женщины пытались украсть с карты 65 тысяч
В Сыктывкаре 26 человек тушили горящий дом
Под Сыктывкаром опрокинулась «Приора»: пострадал водитель
В Сысольском районе иномарка сбила 16-летнего мотоциклиста
У усинца, пытавшегося купить лодочный мотор, украли 85 тысяч
В Эжве подожгли дачу: огонь тушили шесть человек
В Сыктывкаре перекроют улицу Катаева
В Сыктывкаре на Троицу изменится схема движения автобусов
В Сыктывкаре пропавшего три недели назад мужчину нашли около церкви
«Ростелеком» выступил техническим партнером «Велоночи-2019» в Коми
В Воркуте управляющая организация хранила в подвале дома отходы первого класса опасности
На выходных в Коми могут ударить заморозки
40-летний рыбак утонул в Сосногорском районе, тело искали три недели
Сыктывкарец хотел принять пожертвования на храм, но стал жертвой мошенников
В Сыктывкаре расскажут, как искать деньги на социальные проекты
ЧП на ухтинском заводе: рабочему размозжило руку