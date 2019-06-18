Больше не будем: мэрия Печоры пообещала не рубить деревья в парке

В городе Печора на прошлой неделе началась реконструкция парка Победы. Однако долгожданное обновление места отдыха вместо одобрения вызвало у жителей недовольство. Причина - вырубка столетних деревьев при обустройстве дорожек.

Напомним, в 2018 году жители Коми выбирали, какие проекты программы «Комфортная городская среда» необходимо реализовать в их городе. Тогда печорцы решили, что парк Победы давно нуждается в обновлении. Депутатам местного совета представили проект реконструкции, и они его одобрили. Проект предполагал, что летом 2019 года в парке обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, проведут декоративное освещение. Будет организована зона для детских игр, в парке проведут Wi-Fi, обеспечат видеонаблюдение и оборудуют спортивную площадку. Однако, когда на прошлой неделе в парке начали благоустройство, выяснилось, что они ведутся по другой съеме.

Так выглядела съема благоустройства, за которую голосовали депутатыФото: СОЦСЕТИ

- Нам представляли проект, по которому предполагалось обновить дорожки в парке. Тогда бы не пришлось спиливать деревья. Согласно новому проекту на пути тротуаров как раз попадают сосны, - пояснила депутат Наталья Липитан.

Между тем, в мэрии Печоры жителей уверяют в обратном:

- Данная схема размещения аллей обсуждалась на общественной комиссии, и была принята без изменений. Схема принята за основу, по ней выполнено техническое задание, заключен контракт, - сообщили в администрации города.

А по такой схеме, незнакомой для депутатов и горожан, сейчас в парке Победы в Печоре проводится благоустройствоФото: СОЦСЕТИ

Депутаты и общественники не согласились с этим и обратили внимание, что в документах на проведение работ в парке Победы указана была санитарная вырубка. Она подразумевает ручную вырубку одиночных кустарников, обрезку нижних сучьев у деревьев старше 5 лет, спиливание деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 30 см. При благоустройстве рабочие эти критерии нарушили и повалили деревья, чей диаметр превышал 50 см.

Как объясняет мэрия Печоры, они пытались привести парк Победы к тем нормативам, которые предъявляют к парковой зоне. Так, по правилам в парке площадью 2,45 га может размещаться 300-350 деревьев. Сейчас же в городской зоне отдыха растет 977 деревьев. Поэтому из-за такой плотности у деревьев происходит деформация крон, вытягиваются стволов, отмирают ветки. И хотя за несколько дней благоустройства в парке вырубили всего 2% насаждений, а значит мэрия не привела его к тем нормам парковых зон, она решила прислушаться к мнению жителей. Сейчас в парке вырубку остановили и пообещали не уничтожать больше сосны и кустарники. .

После реконструкции парка рядом с мемориалом «Никто не забыт, ни что не забыто…» по проекту будет создан единый архитектурно-планировочный ансамбль. Все работы в парке Победы должны быть завершены к 30 октября.

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