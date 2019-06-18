«С какого перепуга ты мне сейчас такое говоришь?»: сыктывкарские школьники записали видео на последний звонок, которое напугало их родителей
Школьники республики продолжают удивлять своих родителей необычными ролика на последние звонки. Не так давно учащиеся из поселка Кожва звонили своим родителям и говорили, что очень их любят. Признание в чувствах, конечно же, записывалось на видео.
По такому же пути пошли и ребята из Коми национальной гимназии. Как рассказала «КП-Коми» выпускница 11 «А» Виктория Бабошина, идею предложила ее одноклассница.
- Одна из наших девочек видела подобный ролик и предложила повторить. Нам эта идея очень понравилась, потому что мы и правда редко говорим слова о любви своим родителям. А последний звонок - это важное мероприятие, на котором мы посчитали необходимым поблагодарить родителей за их поддержку, любовь и помощь на протяжении нашей школьной жизни. К тому же, мы уверенны, что этот ролик заставит многих задуматься, и они переосмыслят тот факт, что никто не знает, что случиться завтра. Поэтому нужно говорить о своих чувствах просто так, чтобы потом не жалеть о несказанном, - объяснила идею видео Виктория.
Родители сыктывкарских школьников реагировали на признания в любви не так бурно, как мамы и папы их сверстников из Кожвы. Зачастую старшее поколение отвечало своим детям «Я тоже тебя люблю!» Но были и те, кто заподозрил в таком внезапном проявлении нежности подвох.
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Ученики школы в пгт. Кожва записали необычное видео на последний звонок (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU