2019-06-18T16:00:19+03:00
Общество

«С какого перепуга ты мне сейчас такое говоришь?»: сыктывкарские школьники записали видео на последний звонок, которое напугало их родителей

Выпускники Коми национальной гимназии по телефону признались в любви своим мамам и папам
Ольга СОЛОВЕЙ
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Скрин из видеоСкрин из видео
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Школьники республики продолжают удивлять своих родителей необычными ролика на последние звонки. Не так давно учащиеся из поселка Кожва звонили своим родителям и говорили, что очень их любят. Признание в чувствах, конечно же, записывалось на видео.

По такому же пути пошли и ребята из Коми национальной гимназии. Как рассказала «КП-Коми» выпускница 11 «А» Виктория Бабошина, идею предложила ее одноклассница.

- Одна из наших девочек видела подобный ролик и предложила повторить. Нам эта идея очень понравилась, потому что мы и правда редко говорим слова о любви своим родителям. А последний звонок - это важное мероприятие, на котором мы посчитали необходимым поблагодарить родителей за их поддержку, любовь и помощь на протяжении нашей школьной жизни. К тому же, мы уверенны, что этот ролик заставит многих задуматься, и они переосмыслят тот факт, что никто не знает, что случиться завтра. Поэтому нужно говорить о своих чувствах просто так, чтобы потом не жалеть о несказанном, - объяснила идею видео Виктория.

Родители сыктывкарских школьников реагировали на признания в любви не так бурно, как мамы и папы их сверстников из Кожвы. Зачастую старшее поколение отвечало своим детям «Я тоже тебя люблю!» Но были и те, кто заподозрил в таком внезапном проявлении нежности подвох.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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