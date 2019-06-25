В Горно-нефтяном колледже УГТУ при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми открыли новые лаборатории и рекреацию

Участие в торжественной церемонии приняли врио ректора Ухтинского государственного технического университета Дмитрий Беляев, заместитель ректора по международной деятельности и внешним связям Георгий Коршунов, заместитель директора по управлению персоналом НШПП «Яреганефть» Геннадий Борцов.

Вклад ЛУКОЙЛ-Коми в модернизацию материально-технической базы университета продолжил многолетнее сотрудничество нефтяников с вузом. В 2016 году на базе Горно-нефтяного колледжа УГТУ открылся учебный центр ЛУКОЙЛ-Коми – комплекс автоматизированных площадок учебно-практического полигона и учебных аудиторий. Новые лаборатории дополнили образовательные возможности центра: созданные с учетом кадровых потребностей НШПП «Яреганефть», они отражают реальные производственные направления.

– Ярегское месторождение разрабатывается уникальным для России способом, и квалификация специалистов в этом контексте – один из ведущих факторов, – отметил в приветственном слове Геннадий Борцов. – Очень важно, чтобы теория подкреплялась практикой.

Новые лаборатории позволят студентам подкреплять теорию практикой.Фото: Предоставлено рекламодателем

Как и другие аудитории центра, новые лаборатории получили имена выдающихся нефтяников Республики Коми. Оснащение «Лаборатории геодинамической безопасности и современных технологий подготовительных горных работ имени И. Н. Стрижова» позволит обучать безопасной разработке рудных месторождений. В лаборатории «Современные системы и способы обеспечения аэрологической безопасности подземных горных работ и кондиционирования рудничной атмосферы имени Н. Н. Тихоновича» созданы условия для изучения основ рудничной геологии, причин изменения состава шахтной атмосферы, способов поддержания в горных выработках определенного состава воздуха.

Современное оснащение лабораторий позволит обучать студентов безопасной разработке рудных месторождений

В рекреации предусмотрена возможность для отдыха и общения. Между занятиями здесь можно зарядить электронные устройства, а также поближе познакомиться с деятельностью ЛУКОЙЛ-Коми с помощью мультимедийных киосков.