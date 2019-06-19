«На МЧС Крым лежит полная ответственность, что моего брата не нашли в первые два дня»: в Черном море пропал дайвер родом из Коми

Уроженец Коми Дмитрий Осипов занимается дайвингом уже 18 лет, большую часть из которых он посвятил исследованию Ординской пещеры в Пермском крае. В последнее время он ездил туда чуть ли не раз в неделю.

13 июня Дмитрий вместе с тремя дайверами отправился в район поселка Межводное - западное побережья Республики Крым. Компания собиралась половить молюсков. В районе 19:00 на поверхность поднялись все четверо, в том числе и Дмитрий. Двое аквалангистов стали взбираться на лодку, но запутались якорем. В какой-то момент погода резко испортилась: поднялся шторм, резко потемнело и коллеги потеряли Дмитрия из виду.

Последние 12 лет Дмитрий занимался изучением пещер.

30 минут дайверы искали его сами, но безрезультатно. Они вернулись на берег и вызвали спасателей. В тот же день Дмитрия искали до 22:00 на одной лодке. Трое аквалангистов, которые были с ним в момент ЧП «атаковали» местное отделение МЧС и Спас-Крым. Они просили выделить вертолет для поисков, но им отказали. Поисками брата активно занялась его сестра Екатерина Батагова,.

- Я хочу, чтобы все знали, насколько безалаберно действовали местные спасатели. Я в шоке от разговор с ними. На них лежит полная ответственность, что Диму не нашли в первые два дня, - уверена Екатерина. - 15 июня в 12:08 мне звонил психолог, чтобы успокоить, хотя это было мне не нужно. Мне нужны были поиски. Сотрудники МЧС Крым сообщали мне, что их же начальник подписывал приказы на выделение для поисков кораблей дальнего действия. Я спрашивала, а где вертолет? Мне дословно передали слова начальника МЧС Крыма, что вертолета не будет.

Екатерина продолжала обзванивать все экстренные службы города. Подвижки начались только после звонка в МЧС России. В итоге сестра Дмитрия добилась, чтобы для поисков брата выделили вертолет. Произошло это только 15 июня.

Поисками дайвера занялась его сестра.

- Вертолет был в воздухе 2-3 часа, до 18:00. От друзей мне поступила информация (они держали связь с вертолетом), что что-то похожее на человека обнаружили в 20 километрах от поселка Межводное возле старой башни, эта башня примерно в 40 километрах от побережья с Украиной. С вертолета сказали, что ближе приблизиться не могут, так как это пограничная зона. Нужны пограничники, - вспоминает все нюансы поисков Екатерина.

Вопрос с пересечением границы решался три часа и бесценные минуты были упущены. Когда спасатели прибыли на место, то ничего не нашли.

- Было темно и прошло 3 часа. Это фактор! Его могло унести дальше или он уплыл сам, - считает сестра пропавшего.

Вчера к поискам подключились украинцы. Сотрудники МЧС Херсонской области на двух катерах обследовали береговую линию на расстоянии одной и четырех миль от побережья. Дайвера не нашли, поиски продолжаются.

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