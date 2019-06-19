Коми укрепила финансовые позиции: наш регион находится в зоне экономической безопасности

Хорошая новость прозвучала сегодня на заседании комитетов Госсовета Коми: в бюджете республики возник профицит в сумме аж 10,2 миллиардов рублей - практически все эти деньги, 10,1 миллиардов рублей, были направлены на уменьшение государственного долга республики. Теперь наш край находится в безопасной экономической зоне и получил возможность сэкономить на обслуживании госдолга 2 миллиарда рублей. Об этом парламентариям сообщила министр финансов Коми Галина Рубцова, выступая перед членами комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Короткий доклад министра, как всегда, изобиловал впечатляющими суммами. Галина Рубцова сообщила, что доходы бюджета 2018 года составили 83,9 млр рублей, расходы - 73,7 млр рублей. Не трудно посчитать, что в казне образовался профицит в сумме 10,2 млр рублей.

Доходную часть бюджета удалось увеличить за счет налогов на прибыль, налогов на имущество организаций и безвозмездные поступления из федерального бюджета, которые составили 8,2 миллиардов рублей ( по сравнению с 2017 годом больше на 2 миллиарда рублей). Расходы по сравнению с 2017 годом увеличились на 6 миллиардов рублей. Деньги были направлены на транферты городам и районам, увеличение зарплаты бюджетникам и на меры социальной поддержки населения.

- Структура бюджета была и остается социально направленной, примерно 68% от всех расходов было направлено на выполнение социальных гарантий, - подчеркнула Галина Рубцова на заседании комитета по законодательству и социальной политике Коми.

По состоянию на 1 января 2019 года государственный долг составил 28,4 миллиарда рублей. Министр охарактеризовала позиции Коми по уровню госдолга как экономически безопасный.

- Сокращая долг мы сэкономили расходы на обслуживание долга. По итогам 2018 года нам удалось сэкономить свыше 800 миллионов рублей на обслуживании действующих кредитных обязательств, то в трехлетнем периоде мы сможем сэкономить на обслуживании госдолга 2 миллиарда рублей. Тенденция к уменьшению государственного долга позволяет экономить значительные суммы, - объяснила депутатам Галина Рубцова.

Председатель комитета Геннадий Горбачев поинтересовался, почему профицит бюджета направили на погашение госдолга:

- Может быть, стоило потратить эту сумму на иные цели, а не только на погашение внешнего долга? - поинтересовался Геннадий Горбачев.

В ответ министр детально объяснила, какие возможности появились у региона за счет снижения кредитной нагрузки.

- Сейчас на федеральном уровне нам дали существенные послабления, мы стали более самостоятельными в вопросах мер социальной поддержки. Если раньше мы должны были отчитываться за каждый шаг по поправкам в бюджет, то сейчас мы их согласовываем в случае дефицита бюджета. Это существенный плюс, - отметила Галина Рубцова.

Вопрос об утверждении окончательных параметров бюджета 2018 года и уменьшения госдола будет вынесен на завтрашнее заседание сессии Госсовета Коми.

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