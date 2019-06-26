2019-06-26T16:45:41+03:00
Общество

Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми провели встречу с жителями Усть-Усы и Новикбожа

Темой для общения стали перспективы развития производства в Усинском районе.
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Главной темой для обсуждения с жителями Усть-Усы и Новикбож стало обеспечение экологической безопасности при строительстве буровой площадки.Главной темой для обсуждения с жителями Усть-Усы и Новикбож стало обеспечение экологической безопасности при строительстве буровой площадки.
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Развитие ресурсной базы в Усинском районе предприятие ЛУКОЙЛ-Коми ведет в рамках выданных государством лицензий. В рамках этой деятельности были проведены сейсморазведочные работы, которые позволили предположить наличие запасов нефти на новой Западно-Усинской структуре. Здесь планируется строительство поисковой скважины №1.

Как сообщили нефтяники, проект строительства скважины прошел все необходимые согласования в профильных госструктурах. Проведение общественных обсуждений в таких случаях не требуется, и, тем не менее, нефтяники инициировали встречу с местными жителями. Производственники подчеркнули: поскольку село Усть-Уса и деревня Новикбож расположены неподалеку от планируемой буровой площадки, жители должны быть подробно информированы о работах, их мнение должно быть учтено при реализации проекта.

В собрании приняли участие представители муниципальной администрации, государственных надзорных органов, экологической общественности.

Главной темой для обсуждения стало обеспечение экологической безопасности при производстве работ. Как следовало из доклада, строительство скважины будет вестись по так называемой безамбарной технологии. То есть производственные отходы (главным образом – выбуриваемые породы) не будут складироваться, а сразу же вывозиться на специализированный полигон в районе Верхне-Возейского месторождения и там утилизироваться.

Нефтяники ответили местным жителям на вопросы, касающиеся не только производства, но и социальной поддержки.

Нефтяники ответили местным жителям на вопросы, касающиеся не только производства, но и социальной поддержки.

Обсуждение было оживленным, долгим и вышло за рамки проекта. Нефтяники ответили на вопросы, касающиеся не только производства, но и социальной поддержки территорий деятельности, трудоустройства местного населения. Диалог будет продолжен, и вскоре определится дата ближайшей встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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