Сыктывкарец, сдавший на сто баллов физику и математику, заранее обеспечил себе поступление в вуз мечты

Выпускник физико-математического лицея-интерната Глеб Вещицкий стал первым в республике мультистобалльником ЕГЭ-2019. Молодой человек набрал 100 баллов сразу по двум предметам: математике и физике. «КП-Коми» узнала у Глеба, как ему удалось достичь такого высокого результата.

Юноша отмечает, что к экзаменам готовился сам. Правда, помимо основной учебы, он проходил заочное обучение в физико-технической школе при Московском физико-техническом институте, где были похожие задания, взятые из пробников ЕГЭ.

- Я ожидал такого высокого результата. Понял, что получил отличные баллы за день до объявления, когда у всех появились результаты, а мои нет. Их перепроверяли, - вспоминает пока еще школьник. - Самыми сложными показались пробные задания. Там иногда дают то, что решить невероятно трудно, а задания в ЕГЭ были несложными, как и обещали преподаватели. Конечно, ради экзаменов пришлось пожертвовать своим свободным временем, но мне не привыкать. Я принимал активное участие в жизни лицея.

Глеб отмечает, что на экзаменах не ощущал психологического давления, так как результаты ЕГЭ не влияли на поступление в вуз, ведь выпускник является призером всероссийской олимпиады школьников по химии.

- Мне важно было получить удовольствие от процесса, - отмечает сыктывкарец.

Молодой человек уже выбрал свой вуз мечты – Глеб собирается поступать в МГУ на химический факультет. В будущем он собирается работать в научной сфере или медицине.

Совет по сдаче ЕГЭ от Глеба.

Возьмите с собой шоколадку и воду. Они помогают отвлечься от ненужных мыслей и сосредоточиться на экзамене.

Кстати, Глеб не первый мультистобалльником в истории Коми. Впервые такой результат показал выпускник Лицея при СГУ Вячеслав Вереитин, который в 2017 году набрал 200 баллов по физике и информатике, что позволило ему поступить в один из ведущих вузов страны – Московский физико-технический институт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не готовился к ЕГЭ и сдал его на 100 баллов

Из всех стобалльников в Коми есть такой, который набрал 100 баллов дважды - это Вячеслав Вереитин. При этом юноша ничего специально не зубрил - по одному предмету так точно. "Комсомолка" выяснила, как ему удалось справиться с госэкзаменом так легко (подробности)