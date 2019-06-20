Известные жители Коми рассказали, чем запомнился им день расставания со школой: признания на рассвете и вальс над вечерним городом

Выпускники Коми уже сдали ЕГЭ и теперь могут сполна вознаградить себя за старания. Со дня на день по республике прокатится волна вечеров, на которых завтрашние абитуриенты будут прощаться с учителями и вспоминать беззаботные годы учебы. Накануне школьных торжеств «КП-Коми» узнала, как проходило прощание со школой у известных лиц региона.

Признался девочке на рассвете

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

Узнали? Это же владыка Питирим!

1978 год – наступил мой долгожданный выпускной из Дядьковской школы №7. Семья жила бедно, и я думал, что наконец-то стану работать и помогу маме, которая одна воспитала четверых детей. Я с четвертого класса играл в духовом оркестре и в старших классах даже получал зарплату до 8 рублей в месяц, чтобы помогать семье.

Самостоятельно частично оплатил свою выпускную школьную одежду: коричневые брюки клеш в мелкую черную полосочку и гипюровую белую рубашку. Через пару лет надевал их уже на свадьбы старших сестер.

На выпускной вечер все пришли с цветами. Мой букет из маминого сада был огромный. Девочки на вечере плакали, расставаясь со школой. Мой особый интерес вызывали девочки, с которыми я дружил, хотя у одной был уже другой мальчик, постарше, за которого она вскоре и вышла замуж. Удивляли слезы у девочек шаловливых и неважно учившихся.

Мне поручили произнести слово от своего класса на торжественной линейке. Это был самый яркий момент выпускного. Нет, я не волновался, председателю ученического комитета школы не привыкать говорить. Просто переполняло искреннее чувство благодарности к любимой Дядьковской средней школе №7. Мама получила за меня благодарственное письмо от школы, но уже дома, когда пришла с работы. Мама тоже прослезилась от радости.

Рассвет мы встречали с одноклассниками, бродя за околицей. Пели песни популярные и теперь Анны Герман, Софии Ротару, Валерия Леонтьева, Аллы Пугачевой, Льва Лещенко, песни военных лет и танцевали под транзистор. При восходящем солнце я признался однокласснице по секрету, что буду поступать в духовную семинарию. Она восприняла эту новость уважительно, видя мою твердую волю, хотя и не была сторонницей идеи. Мы, одноклассники, до сих пор встречаемся, переписываемся. Воистину школьные годы чудесные.

Вальс над вечерним городом

Екатерина Ковальчук, российская актриса

У Екатерины Ковальчук получился красивый нежный наряд с открытыми плечами - прямо как у Золушки.

Я окончила школу №18 в Сыктывкаре в 2011 году. К выпускному торжеству купила платье — маленькое, нежное, хрупкое. Но оно было не очень примечательным, поэтому я долго думала, как же мне его украсить, чтобы оно стало похоже на выпускное. И вот совместно с тетей я нашила на наряд цветастые камушки, стразы, брошки, поэтому платье переливалось и мерцало. Благодаря нашим усилиям получился красивый нежный наряд с открытыми плечами - прямо как у Золушки. Позже я его надевала на съемки короткометражного фильма - дипломной работы знакомой, которая училась на режиссера кино и телевидения. Выпускной наряд и спустя годы не вызывает у меня усмешку, я до сих пор люблю это платье и храню его.

А сам выпускной оставил теплые воспоминания. Я кстати, была организатором постановки выпускного танца, сама нашла человека, который обучил наш класс танцевальным основам. Помню, что в тот день природа побаловала нас красивым солнечным днем. Мы праздновали в ресторане с широкими панорамными окнами, который находится в «Свечке». Самое яркое воспоминание - наш танец с шикарным видом на вечерний город, а после гуляния до утра с одноклассниками. После торжества в ресторане мы отправились в популярный тогда клуб «9 000 метров». В тот день я впервые побывала в ночном клубе.

Дружим долгие годы

Валерий Козлов, мэр Сыктывкара

Мэр Сыктывкара закончил школу в 1986 году

- В 1986 году я закончил сыктывкарскую школу № 21. В то время, когда я заканчивал школу, в магазинах не было особого выбора одежды. Поэтому на своем выпускном я был, как все ребята, в классическом костюме, и позже, разумеется, не хранил его, а надевал по случаю различных праздников.

Конечно, с выпускным вечером у меня связаны самые теплые, добрые эмоции и веселые истории. Сам день выпускного - яркое событие! Как это было принято в те годы, мы много гуляли с одноклассниками, пели под гитару и вспоминали самые лучшие моменты школьной жизни. Мы до сих пор поддерживаем отношения с некоторыми одноклассниками, поэтому выпускной для нас хоть и был символом прощания со школой, но дружба сохранилась. Мы до сих пор мы поддерживаем хорошие отношения с директором и учителями. А я с удовольствием бываю в своей школе на День знаний и в день последнего звонка.

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