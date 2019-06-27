В Сыктывкаре памятник архитектуры ушел за 33 млн рублей

В Сыктывкаре сменился владелец известного исторического здания в центре города. Уже совсем скоро с фасада дома №18 на ул. Советской исчезнет логотип «Сбербанка», а все потому, что помещение приобрела известная в столице Коми бизнес-леди Ирина Брагина, супруга экс-депутата Госсовета Коми Михаила Брагина.

Ирина Брагина приобрела здание Сбербанка по договору купли-продажи.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Банк переезжает

Многие годы в помещениях на ул. Советской размещалось руководство Коми отделения Сбербанка. Однако коммерческая организация решила выставить офис на продажу. Первые торги прошли в апреле. Тогда Сбербанк установил ценовую планку почти в 42 млн рублей. Но стоимость лота отпугнула потенциальных покупателей, и на торги никто не зашел.

Ирина Брагина заявилась к участию в электронном аукционе, когда цена опустилась до 32,8 млн рублей (27 млн плюс НДС). Однако бизнес-леди оказалась единственным участником торгов, поэтому их признали несостоявшимися. А Сбербанк решил продать Ирине Брагиной помещение по договору купли-продажи.

В собственность бизнесвумен перешли сразу три здания: двухэтажный дом с подвалом площадью 1,156 тысяч кв. метров, а также помещения площадью 228,8 кв. м (ул.Советская, 18/1) и двухэтажное строение площадью 135, 2 кв.м (ул.Советская, 18/2).

В этом помещении будет сосредоточен весь бизнес семьи БрагиныхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Взяли кредит

Все три дома займут предприятия, принадлежащие Ирине Брагиной. По словам Михаила Брагина, сейчас его супруга руководит десятью организациями — все они располагаются в разных частях города. Часть семейного бизнеса сосредоточена на 3 и 4 этажах дома на ул. Интернациональной, 119.

- Мы решили собрать все наши предприятия в одном помещении, чтобы нам легче было работать вместе, проводить планерки и контролировать работу холдинга, - разъяснил «КП-Коми» Михаил Брагин.

Для приобретения помещений Сбербанка чете Брагиных пришлось продать недвижимость, которую они использовали в коммерческих целях, а также взять кредит.

В новом здании найдется место для офиса Коми регионального отделения Либерально-демократической партии России. Пока партия арендует кабинеты в здании рядом с Центральным бассейном. Так что, в историческом здании на улице Советской обретут пристанище коммерческие предприятия Брагиных и политическая партия.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кандидат исторических наук, общественный деятель Михаил Рогачев:

- Здание Госбанка - одна из первых советских новостроек. Это необычайно интересное здание, значительный образец архитектуры конструктивизма в исторической застройке Сыктывкара. Оно построено в 1930-1932 гг. по проекту архитектора В.П.Степанова. Таких домов в городе немного. В какой-то степени, к ним можно отнести здание Драмтеатра и пединститута. Но Драмтреатр (бывший областной Дом культуры) фактически не является памятником, так как это реконструированный макет, а здание Пединститута не сегодня-завтра снесут. По сути дела, Госбанк останется единственным памятником советского стиля в Сыктывкаре.

Сейчас он обшит сайдингом и не смотрится, как памятник культуры. Полагаю, что в управлении по охране объектов культурного наследия этот момент должен был обсуждаться, поскольку обшивка - это искажение облика исторического здания.

КСТАТИ

В апреле этого года памятник истории и культуры регионального значения — школа №13 в Лесозаводе, которая горела несколько раз от рук поджигателей, - наконец обрела хозяина. С 2015 года местные власти пытались сдать здание в аренду на 49 лет за символическую плату в один рубль с условием обязательной реконструкции здания. Наконец, в этом году сделка была заключена с предпринимателем Максимом Ивашовым. Арендатор за счет собственных средств должен подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия и после ее утверждения на объекте будут проведены ремонтно-реставрационные работы.

СПРАВКА "КП в Коми"

Бизнес супругов Михаила и Ирины Брагиных начинался с медиа-холдинга ООО «Сыктывкар-авторадио». В 2007 году Ирина ушла из бизнеса и возглавила Агентство Коми по печати и массовым коммуникациям. В 2009 году заняла пост гендиректора телеканала «Юрган», а через год уже возглавляла пресс-службу главы и правительства Коми. В феврале 2011 году Брагина вновь была назначена на должность руководителя Агентства РК по печати и массовым коммуникациям. В октябре 2015 года оставила должность по собственному желанию. Ее муж в это время попал под уголовное преследование. В 2018 году Михаила Брагина признали виновным в злоупотреблении полномочий, но при этом он был освобожден от уголовной ответственности. Он подал заявление в Госсовет РК о сложении с себя депутатских полномочий.