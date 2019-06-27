Почему загорелась крыша Сыктывкарского индустриального колледжа: версия директора

Зловещие клубы черного дыма, поднимавшиеся в небо с улицы Катаева, напугали многих жителей столицы Коми - это горела крыша одного из корпусов Сыктывкарского индустриального колледжа. Кровля выгорела дотла. Сегодня на пресс-конференции в министерстве образования, науки и молодежной политике РК была объявлена предварительная причина происшествия.

- Пока региональное управление МЧС заявляет о неисправности электрооборудования. Сейчас вся техника, находившаяся на крыше, отправлена на экспертизу. Результаты будут объявлены через 30 дней, - сообщил журналистам Максим Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики РК.

На данный момент сотрудники МЧС рассматривают все версии о пожаре, но в приоритете - неисправность электрооборудования. Предполагается, что очаг возгорания находился в том месте, где был двигатель.

Директор колледжа Сергей Филиппов заверил прессу: огонь уничтожил только кровлю, ни одно помещение от пожара не пострадало. Но пока сложно оценить ущерб, нанесенный учебному заведению.

- Ущерб оценивается в расходах, связанных с восстановлением кровли. В связи с тушением пожара несколько кабинетов оказались залиты водой, мы все высушим и наведем там порядок. Материально-техническая база - аппаратура и инструменты - целы, - заверил журналистов Сергей Филиппов, директор Сыктывкарского индустриального колледжа.

Колледж продолжает работать, студенты сдают экзамены. Уже завтра рабочие учебного заведения начнут демонтаж обгоревших конструкций.

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