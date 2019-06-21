«Живой воздух» и истории от московского театра: идеи для уик-энда в Сыктывкаре

Выходные с 21 по 23 июня подарят сыктывкарцам и гостям столицы много поводов для памятных снимков. Забить под завязку память телефона или фотоаппарата можно на фестивале воздухоплавания «Живой воздух». Световое шоу с аэростатами, концерт группы «Город 312», воздушные шары в небе — прекрасные фото будут получаться без усилий. За волшебными снимками можно отправиться на художественно-музыкальный концерт в «Югор», за полными движения — на «Meat Race Cup». Отложить гаджеты в сторону заставит экскурсия от проекта «Пешком по Усть-Сысольску». Другой вариант отдыха без гаджетов — малоизвестное произведение Льва Толстого от артистов московского театра имени Владимира Маяковского. В общем, предпоследние июньские выходные предлагают богатое меню, если не можете определиться — загляните в афишу.

ЧТО: Сегодня сыктывкарцы с помощью скрипки и песка поближе познакомятся с миром Ван Гога. На художественно-музыкальном концерте гости услышат скрипичные переливы Антона Платова и увидят, как под руками мастера песочной анимации Светланы Шиловой оживают картины великого живописца. Стоимость льготного билета — 100 рублей, стоимость взрослого — 200 рублей. Детям до трех лет вход бесплатный.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: 21 июня в 18 часов 30 минут.

ЧТО: Для спортсменов выходные приготовили первый этап Кубка по кросс-кантри «Meat Race Cup». В гонках на горном велосипеде по пересеченной местности могут участвовать как дети, так и взрослые, главное — правильная подготовка. Участников поделят на три категории: дети должны будут проехать три круга по 800 метров, любители — три круга по четыре тысячи метров, эксперты — шесть таких кругов.

ГДЕ: Лыжная база Веждино (Эжвинский район, улица Островского, 50)

КОГДА: 23 июня с 10 часов.

Если погода будет хорошей, полеты будут идти два дня

ЧТО: В финно-угорском этнопарке в третий раз пройдет фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Посетителей ждет концерт группы «Город 312», интерактивы, дискотека с бумажным шоу, выставка квадрокоптеров, полеты на воздушных шарах, аэролифт, розыгрыш подарков, световое и экстрим-шоу, и много другое. Фестиваль продлится два дня.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк (Сыктывдинский район, село Ыб, м. Сёрд, д. 19/1).

КОГДА: 22 июня — с 5 до 20 часов, 23 июня — с 5 до 23 часов.

ЧТО: В субботу — новая экскурсия от проекта «Пешком по Сыктывкару»! Игорь Бобраков расскажет о гражданской авиации в Сыктывкаре. Рекомендуем любителям истории и неожиданных фактов.

ГДЕ: Сбор в парке имени С. Кирова возле карты (перекресток Коммунистической улицы и улицы Кирова).

КОГДА: 22 июня в 12 часов.

ЧТО: Гостями Сыктывкара станут артисты московского театра имени Вл. Маяковского. В субботу москвичи покажут комедию Льва Толстого «Плоды просвещения». Спектакль отличается большим количеством героев. В постановке задействованы буквально все поколения московского театра — отличный шанс насладиться пышным букетом талантов.

ГДЕ: Драмтеатр имени В. Савина (Первомайская улица, 56).

КОГДА: 22 июня в 18 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песни про войну, счастье и жару: группа «Чичерина» поставила точку в фестивале «Живой воздух» в Коми

Как прошел прошлый фестиваль "Живой воздух" (подробности)