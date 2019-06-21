2019-06-21T16:59:38+03:00
Общество

Вахтовикам Воркуты, которые выложили скандальное видеообращение, погасили зарплату за апрель

Теперь работники с нетерпением ждут оплаты труда за май
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Скрин со скандального видео, которое удалилиСкрин со скандального видео, которое удалили
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В середине мая работники компании «Техноспецстрой» записали открытое видеообращение: они жаловались на отсутствие зарплаты в течение трех месяцев и выселение из общежития. Позже прокуратура региона начала проверку по этому факту, работникам фирма выплатила половину задолженности, обещав погасить сумму в кратчайшие сроки. Один из вахтвиков Алексей Селезнев сообщил, что на счета рабочих поступила долгожданная зарплата за апрель. Теперь они с нетерпением ждут оплаты труда за май.

Напомним, что скандальная история набирала обороты в конце мая. В начале июня стало известно, что на одного из авторов видео Алексея Селезнева руководство компании подало заявление в полицию о клевете. В беседе с «Комсомолкой» заместитель генерального директора компании «Техноспецстрой» Сергей Юшков отмечал: «Многое, о чем наговорили в видео, - неправда. За распространение ложной информации работники будут привлечены к ответственности».

Но позиция вахтовиков остается неизменной. По их словам, они могут предоставить доказательства по всем фактам, о которых говорилось в скандальном видеообращении.

Напомним, что всего от невыплаты заработной платы пострадали около 40 человек. Ранее вахтовики сообщали о давлении со стороны службы безопасности компании: работников просили удалить видео. В итоге, скандальную запись все же убрали из соцсетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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