Друг пропавшего дайвера Дмитрия Осипова: «У него гигантский опыт погружений»

Неделю назад в Крыму пропал уроженец Коми Дмитрий Осипов. Опытный дайвер, который уже много лет живет в Екатеринбурге, отправился с друзьями ловить рапанов. В какой-то момент на море поднялся шторм, и Дмитрия потеряли из виду. Поисками брата активно занялась сестра Екатерина, которая сама проживает в Сыктывкаре.

Его друг и дайвер из Екатеринбурга Георгий Сапожников рассказал «КП-Коми», что Дмитрии Осипов - профессионал в своем деле. Дайверы знакомы уже более 10 лет и вместе обследовали ни одну пещеру. Вместе они занимались топосъемкой пещерных ходов, затопленных водой, составляли карты подводных частей пещер.

- Он очень, спокойный и собранный. У него гигантский опыт погружений. Он много нырял, постоянно чему-то учился. Он исследовал крупнейшую подводную пещеру Ординскую и практически полностью сделал ее фотосъемку. Это колоссальный труд, - подчеркивает Георгий. - Где-то он снимал один, где-то с помощниками. Карта этой пещеры – плод его труда.

Екатеринбуржец также рассказал, что дайверы погружаются в сухих гидрокостюмах, которые полностью изолируют тело от воды. С водой соприкасается только часть лица. Под сухой костюм надевается специальная теплая поддева. В таком снаряжении достаточно долго можно находиться в холодной воде. Также у костюма есть возможность поддуться.

- От баллона идет шланг. Ты, нажимая кнопку, подаешь в костюм воздух, и он надувается. Если тебе нужно опуститься на дно, то есть клапан сброса воздуха. – пояснил Георгий. - Кроме костюма есть конденсатор плавучести. Это отдельный воздушный мешок, который надевается, как рюкзак. Он помогает держаться на воде.

Выносливость и профессионализм Дмитрия подтверждает и его сестра Екатерина Батагова.

- Он мог неделями голодать. Спокойно уходил на рыбалку в жутких условиях, в лес тоже. У него сухой водолазный костюм. Как мне сказали, у него были два буйка, с помощью них он тоже может держаться. Все близкие друзья пишут: он будет жить! У него 10 лет назад была очень сложная ситуация в Красном море, в Египте. Там они были на лодке в открытом море, могли погибнуть. Но благодаря ему они все выжили. То есть, открытое море его не пугает, он не боится ничего. Поэтому, я знаю, что он выживет, - поделилась с «КП-Крым» Екатерина.

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