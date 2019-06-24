2019-06-24T11:55:15+03:00
Общество

В субботу в Усинске пройдет #ТвойFest

Фестиваль организует ЛУКОЙЛ-Коми при поддержке городской администрации.
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В Усинске во время праздника будут работать интерактивные зоны, детская площадка и фудкортВ Усинске во время праздника будут работать интерактивные зоны, детская площадка и фудкорт
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Праздник в честь Дня молодежи, 90-летия нефтяной промышленности Коми и 35-летия Усинска состоится в районе городской лыжной трассы. Усинцев ждут разнообразные интерактивные развлечения и дискотека под открытым небом.

Фестиваль организует ЛУКОЙЛ-Коми при поддержке городской администрации. Программа запланирована насыщенная: на празднике будут действовать интерактивные зоны, детская площадка, фудкорт, пройдут соревнования и конкурсы. И все это – под сопровождение диджейских сетов. На сцене выступят артисты, местные и приглашенные.

Организаторы обещают развлечения для людей всех возрастов. Для этого на фестивале будут работать игровые зоны, за участие и победу в них можно будет получить подарки и призы.

Кроме того, в рамках праздника #ТвойFest состоятся соревнования по пляжному футболу и волейболу на призы ЛУКОЙЛ-Коми.

Старт праздника назначен на 12:00 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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