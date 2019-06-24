2019-06-24T12:06:11+03:00
Общество

Лето в интернете: жители Прилузья перешли на 4G благодаря МегаФону

Высокую скорость передачи данных смогут оценить и автомобилисты, которые чей путь проходит по федеральному маршруту Сыктывкар-Киров.
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Теперь клиенты МегаФона смогут вести стримы на максимальных скоростях в сети 4G как дома, так и по дороге на югТеперь клиенты МегаФона смогут вести стримы на максимальных скоростях в сети 4G как дома, так и по дороге на юг
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Инженеры МегаФона построили сеть LTE в поселках Вухтым, Занулье и Черемуховка Республики Коми. Скорость интернета в этих отдаленных населенных пунктах Прилузского района выросла в три раза, и теперь еще 2 000 сельским жителям стал доступен быстрый мобильный интернет.

Новые базовые станции установлены вдоль федерального маршрута Сыктывкар-Киров. Они обеспечивают высокое качество покрытия как на трассе, так и в близлежащих населённых пунктах Прилузья. Теперь средняя скорость передачи данных у абонентов МегаФона – 21 Мбит/с. Это в 2-3 раза больше, чем было ранее.

Технический руководитель МегаФона в Коми Евгений Бузулуцкий комментирует:

- С начала года мы запустили порядка десяти базовых станций стандарта LTE в Республике Коми. Новые объекты связи обеспечат стабильный сигнал не только для жителей удаленных сел, но и для автомобилистов. Учитывая наступивший отпускной сезон качество связи и скорость мобильного интернета вдоль федеральных трасс особенно важны для наших абонентов. Теперь они могут вести стримы на максимальных скоростях в сети 4G как дома, так и по дороге на юг.

Сегодня в зоне уверенного покрытия голосовой связи и мобильного интернета МегаФона живет 85% населения Республики Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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