Лето в интернете: жители Прилузья перешли на 4G благодаря МегаФону

Инженеры МегаФона построили сеть LTE в поселках Вухтым, Занулье и Черемуховка Республики Коми. Скорость интернета в этих отдаленных населенных пунктах Прилузского района выросла в три раза, и теперь еще 2 000 сельским жителям стал доступен быстрый мобильный интернет.

Новые базовые станции установлены вдоль федерального маршрута Сыктывкар-Киров. Они обеспечивают высокое качество покрытия как на трассе, так и в близлежащих населённых пунктах Прилузья. Теперь средняя скорость передачи данных у абонентов МегаФона – 21 Мбит/с. Это в 2-3 раза больше, чем было ранее.

Технический руководитель МегаФона в Коми Евгений Бузулуцкий комментирует:

- С начала года мы запустили порядка десяти базовых станций стандарта LTE в Республике Коми. Новые объекты связи обеспечат стабильный сигнал не только для жителей удаленных сел, но и для автомобилистов. Учитывая наступивший отпускной сезон качество связи и скорость мобильного интернета вдоль федеральных трасс особенно важны для наших абонентов. Теперь они могут вести стримы на максимальных скоростях в сети 4G как дома, так и по дороге на юг.

Сегодня в зоне уверенного покрытия голосовой связи и мобильного интернета МегаФона живет 85% населения Республики Коми.