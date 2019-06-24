"Попляшем, потанцуем, поулыбаемся": певец Тима Белорусских ждет сыктывкарцев на своем концерте

Кумир молодежи Тима Белорусских приедет в Сыктывкар 29 июня. Ровно в 18:00 певец выступит на городском выпускном "Облака. LIVE". Артист записал видео для сыктывкарцев.

- Попляшем, потанцуем, поулыбаемся, - пообещал Тима Белорусских.

Праздничный концерт предварит традиционное шествие выпускников: студенты пройдут от Свято-Стефановского кафедрального собора до Стефановской площади. Всего в этом году в республике получат дипломы среднего профессионального и высшего образования 5335 человек. Планируется, что в «Облака. LIVE» примут участие порядка 1,5 тысячи выпускников ссузов и вузов.

ТИМА БЕЛОРУССКИХ: ПРИГЛАШЕНИЕ В СЫКТЫВКАР НА ОБЛАКА-LIVE !.Встречаемся 29 июня! https://vk.com/oblakalive

Напомним, что выпускной «Облака.LIVE» проходит в республике с 2013 года. В этом году он выпал на 29 июня.

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