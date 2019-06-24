2019-06-24T18:16:51+03:00
Общество

Жители Сыктывкара смогут лечиться в Москве по ОМС

Попасть на лечение в лучшие государственные клиники Москвы теперь можно благодаря новому проекту
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Чтобы отправиться на лечение в Москву, для этого достаточно оставить заявку через социальный сервис «Здоров Я» (zdorovr.ru)Чтобы отправиться на лечение в Москву, для этого достаточно оставить заявку через социальный сервис «Здоров Я» (zdorovr.ru)
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Жители Сыктывкара смогут отправиться на лечение в Москву. Для этого достаточно оставить заявку через социальный сервис «Здоров Я». Для участия в этой программе подходят полисы ОМС любого региона нашей страны, в том числе и Республики Коми.

Получить лечение можно в 17 государственных клиниках, среди которых Научно-клинический центр ФМБА России, Первая городская больница, ГКБ № 17, Клиника урологии МГМСУ под руководством Д. Пушкаря, московская детская больница «НПЦ Солнцево» и другие.

Услуга – абсолютно бесплатна. Пациентов, оставивших на сайте заявку, будет сопровождать личный куратор, который проконсультирует по вопросу организации лечения в Москве и проследит за тем, чтобы пациент был госпитализирован в стационар.

На сайте следует указать диагноз и, по возможности, приложить результаты медицинских анализов и исследований.

Проект «Здоров Я» подберет подходящие по конкретному диагнозу клиники, направит заявку на госпитализацию сразу в несколько больниц и запишет пациента дистанционно.

Чтобы попасть на лечение в Москву по ОМС, нужно выполнить два простых шага:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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