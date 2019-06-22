2019-06-22T09:16:03+03:00
Общество

В четыре утра в Сыктывкаре зажгли «Свечу памяти»

Акция приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны
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Фото – патриотическое объединение «Волонтеры Победы»Фото – патриотическое объединение «Волонтеры Победы»Фото: из открытых источников
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В субботу, 22 июня, в Сыктывкаре прошла ежегодная патриотическая акция, приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В четыре утра на мемориальном комплексе «Вечная слава» ветераны, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры Победы, активисты общественных организаций зажгли сотни свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Кроме того, сегодня проходят митинги у памятных мест, а в 10.00 у «Вечной славы» состоится траурный митинг. В Сыктывкаре также состоится всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть земли». С воинских захоронений на городском кладбище возьмут фрагменты земли, которые будут доставлены к строящемуся в парке «Патриот» в Подмосковье Храму Вооруженных сил России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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