В Сыктывкаре актеры "Маяковки" рассказали историю одного спиритического сеанса

От души посмеялись над людьми, слепо верящими в параллельные миры и возможность общаться с духами, зрители вчерашнего спектакля "Плоды просвещения". Постановку по одноименной пьесе Льва Толстого представили на сыктывкарских "подмостках" актеры Московского академического театра имени Маяковского.

Игорь Костолевский в постановке Фоменко играл Василия Звездинцева, а в работе Карбаускиса - его отца, увлеченного спиритизмом. Фото:www.mayakovsky.ru

В своей пьесе Толстой иронизирует над простодушными дворянами, страстно увлеченными спиритизмом и верой в магию. Главный герой богатый помещик Звездинцев даже по поводу деловой сделки консультируется с неким духом. Персонажи проводят спиритические сеансы, пытаются разобраться в природе людей-медиумов и прикоснуться к параллельным мирам. Есть версия, что Лев Николаевич взялся за работу над пьесой после участия в неудачном спиритическом сеансе. И хотя комедия вышла в свет в конце XIX столетия, интересы действующих лиц вполне узнаваемы - сколько современников увлечены эзотерическими практиками, в книжных магазинах неизменно высок спрос на литературу, посвященную столь специфической теме. Так почему бы не взглянуть на интересующихся паранормальными явлениями через призму толстовской комедии? Стараниями признанного мастера сцены Миндаугаса Карбаускиса (обладатель двух национальных премий "Золотая маска") пьеса литературного гения получила шедевральную театральную трактовку.

Постановки "Маяковки" отличаются гармоничным актерским ансамблем, здесь нет звезд и малозаметных актеров. Фото:www.mayakovsky.ru

Спектакль появился в знак благодарности и уважения ученика к учителю: более 20 лет на сцене "Маяковки" шла постановка Петра Фоменко (известный московский театральный режиссер), а в 2015 году Миндаугас Карбаускис, ученик мэтра режиссуры, поставил собственную версию комедии Толстова, сохранив "цитаты" из спектакля своего педагога. Долголетие постановки отразилось на творческой судьбе актеров - через спектакль прошло уже несколько поколений артистов "Маяковки", более того, отдельным участникам труппы посчастливилось поработать в разных ролях. Так, Игорь Костолевский в постановке Фоменко играл Василия Звездинцева (сына помещика), а вчера сыктывкарский зритель увидел именитого артиста в образе помещика Леонида Федоровича Звездинцева - пожилого подкаблучника, страстно увлеченного лженауками. Светлана Немоляева многие годы играла Анну Павловну Звездинцеву (супругу главного героя), а с 2015 года "переквалифицировалась" в кухарку, но индивидуальное обаяние актрисы, ее удивительная женственность, мягкость и добросердечность (за что и ценят Немоляеву) безусловно украсили образ толстовской героини. Обратный путь, от кухарки - к хозяйке поместья, прошла Татьяна Аугшкап.

Татьяна Аугшкап прошла в спектакле творческий путь о кухарки до хозяйки. Фото:www.mayakovsky.ru

- Я пришла в театр, когда Светлана Владимировна и Игорь Макарович еще были молоды, талантливы, но уже достаточно известны. Никогда они не взглянули на меня свысока. В этом состоит весь театр "Маяковского": у нас важен коллектив и преемственность поколений. Все участники труппы высоко ценят друг друга, мы глубоко уважаем наших ветеранов сцены и стараемся помочь молодым ребятам, - рассказала "КП в Коми" Татьяна Аугшкап.

В спектакле задействован большой состав актеров: есть звезды, чьи имена гремят на всю страну, а есть опытные артисты, посвятившие жизнь только "Маяковке", также в постановке немало молодых талантов. Но, что важно, на вчерашнем спектакле понятие "звезда" отсутствовало напрочь, никто из артистов не тянул одеяло на себя. Актеры проживали спектакль, точно и гармонично взаимодействуя друг с другом, совместными усилиями плетя для зрителя тонкое эмоциональное кружево. В одной тональности трудились троица мужиков из Курской губернии (Игорь Марычев, Виктор Запорожный и Сергей Удовик) и очаровательная горничная Татьяна (Наталья Палагушкина), лакеи и обслуга дома (молодые артисты Илья Никулин, Игорь Евтушенко, Алексей Сергеев и ветеран сцены Юрий Никулин), обаятельный и пластичный артельщик от Бурдье (Всеволод Макаров), Игорь Евтушенко (буфетчик). Их работы легко рифмовались с игрой артистов, исполнявших роли представителей дворянского сословия, - это Владимир Гуськов (молодой барин Василий Звездинцев) и Алексей Золотивицкий (друг Звездинцева Петрищев), Максим Глебов (доктор), Михаил Филиппов ( Алексей Владимирович Кругосветлов), Валерия Куликова (Бетси), Константин Константинов (Сахатов), Любовь Руденко (толстая барыня), Нияз Гаджиев (Гросман), Ольга Ергина (учительница музыки Марья Константиновна).

- Наш театр держится на актерском ансамбле - в этом заключается главный принцип "Маяковки". Работа над спектаклем - сложный творческий процесс, участники которого в равной степени ответственны за результат. Уважение к партнерам - это главный принцип нашей работы на сцене, - подчеркнула в беседе с корреспондентом "КП в Коми" Татьяна Аугшкап.

Сегодня вечером на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина пройдет спектакль "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского. На этом завершаться сыктывкарские гастроли Московского академического театра имени Маяковского.

Начало спектакля - в 18:00.

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