В Коми снова объявили штормовое предупреждение

В Коми объявлено штормовое предупреждение на воскресенье, 23 июня. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Сыктывкара.

В ближайшее время и до 22.00 в республике ожидаются грозы, местами ливни и град. Синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра до13-18 м/с. В отдельных районах при грозе ожидаются порывы до 22 м/с.

Жителям Коми советуют воздержаться от туристических походов, выходов в леса, а также на реки и озера. По возможности людям рекомендуют оставаться в домах или других защищенных помещениях. Автовладельцам рекомендуют убрать машины из-под деревьев и рекламных щитов, а пешеходам – держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев и линий электропередач.

Напомним, в Коми объявили штормовое предупреждение на 22 июня. На юге республики обещали грозы, местами с ливнями и градом. Синоптики прогнозировали сильный ветер и снижение видимости.